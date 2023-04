Vincent Bruins

Zondag 9 april 2023 13:01 - Laatste update: 13:01

Nadat Formule 1-CEO Stefano Domenicali met het idee kwam om vrije trainingen volledig te schrappen, laat Mercedes-teambaas Toto Wolff nu weten dat hij openstaat voor kleine veranderingen in de indeling van de raceweekenden, maar dat hij niet wil zien dat de Formule 1 compleet wordt veranderd.

De Oostenrijker is zelf meer van het traditionele concept van simpelweg kwalificeren en daarna racen. Hij vindt dat hij echter "open moet staan voor de richting die de sport opgaat," zo vertelde hij tegenover Motorsport-Total.com. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om voor de Grand Prix van Azerbeidzjan een nieuw format te introduceren met een extra kwalificatie voor de Sprint in plaats van de vrije training op zaterdag.

Stefano weet wat goed is

"Ik denk dat we allemaal hetzelfde doel hebben. We willen op de juiste manier de sport verder ontwikkelen en het aantal fans vergroten," aldus Wolff. De Formule 1 probeerde door middel van onder andere de Sprint een groter publiek aan te trekken. "En sommige van die sprintraces waren fantastisch. Stefano heeft de cijfers, hij weet wat goed is voor de toeschouwers en wat goed is voor de Formule 1. We moeten echter niet aan de regels werken met een honkbalknuppel, maar met een Stanleymes, omdat je het daar simpelweg preciezer mee kan doen."

Oplossing vinden

"Ik denk niet dat het per se een slecht idee is om twee kwalificatiesessies te doen," vervolgde de teambaas van Mercedes. "Maar als we besluiten het huidige format te behouden, dan zouden we dit niet kunnen doen met het aantal kilometers dat we met een motor moeten doen en Pirelli zal ook niet genoeg banden hebben. Daar moeten we dus een oplossing voor vinden. In de kwalificatie heb je minder mogelijkheden om de auto in de muur te zetten, maar met twee races weten we altijd dat het risico groter is."