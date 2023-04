Jan Bolscher

Vrijdag 7 april 2023 13:34

Franz Tost heeft zich lovend uitgesproken over Max Verstappen. De AlphaTauri-teambaas schaart de Nederlander in een rijtje met mannen als Ayrton Senna en Michael Schumacher, onder andere omdat hij "egoïstisch genoeg is om voor zichzelf op te komen."

Verstappen is sinds zijn debuut in de Formule 1 uitgegroeid tot een grootheid binnen de sport. Volgens sommigen behoort hij inmiddels zelfs al tot één van de grootsten, al is het volgens anders nog te vroeg om dat te zeggen. Feit is in ieder geval dat de Red Bull Racing-coureur op 25-jarige leeftijd twee wereldkampioenschappen achter zijn naam heeft staan. Een statistiek waarin niet veel coureurs hem voor zijn gegaan. AlphaTauri-teambaas Franz Tost is dan zeer onder de indruk van de Limburger.

Sensationele opvoeding

In gesprek met Speedweek vertelt Tost dat Yuki Tsunoda in 2025 klaar zal zijn voor Red Bull Racing, maar daar wel de tweede man zal zijn: "Naast Max zal iedereen de nummer twee zijn. Hij is de snelste en beste coureur van dit moment. Als je dan tweede wordt, heb je al gewonnen. In ieder geval qua ervaring", aldus de Oostenrijker. "Hij heeft een sensationele opvoeding gehad. Dat begon bij zijn ouders, zij brachten Max op jonge leeftijd in het racen en het karten. Zijn vader Jos heeft alles tot in de puntjes voor Max voorbereid, maar Max heeft het ook uitgevoerd."

De groten der aarde

Daarnaast heeft Verstappen volgens Tost een aantal overeenkomsten met de groten der aarde: "Bovendien beschikt hij met al zijn talent en extreme rijvaardigheid ook over de benodigde mentale kracht. Hij heeft alles wat een kampioen nodig heeft, net als Fangio, Senna, Prost, Schumacher, Vettel en Hamilton. Behalve het talent en gevoel voor bochtensnelheid hebben ze allemaal nog één ding gemeen: de totale focus op de sport en het egoïsme om voor henzelf op te komen. Daar hoort ook het irriteren van een team bij. Een coureur die nooit klaagt, is zo weer vergeten."