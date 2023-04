Lars Leeftink

Donderdag 6 april 2023 16:49 - Laatste update: 16:49

In 2023 zijn er inmiddels drie races verreden en heeft de F1-wereld een goed beeld weten te krijgen van de pikorde voor dit seizoen. Een belangrijk onderdeel van het bepalen van deze pikorde is de topsnelheid van de auto's.

In 2023 hebben we tot nu toe gezien dat Aston Martin van alle teams in positieve zin de grootste stap heeft gezet. Het team heeft dankzij Fernando Alonso al drie podiumplekken veroverd en doet volop mee met Mercedes en Ferrari. In negatieve zin is McLaren tot nu toe het team geweest dat de grootste stap achteruit heeft gezet. Daar waar het vorig jaar nog streed met Alpine om P4 in het kampioenschap, rijdt het nu tussen de auto's van Haas en Alfa Romeo en zijn er meerdere problemen. De vraag is echter wie er tot nu toe het snelst is gebleken op de rechte stukken en de snelle bochten?

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen onthult Harley aan Piquet: "Naar de Hells Angels van Monaco"

Bahrein

In Bahrein, tijdens het openingsweekend van het seizoen 2023, was het Max Verstappen die de race met speels gemak won en de rest ver achter zich liet. Sergio Pérez werd tweede, voor Alonso. Qua topsnelheid stonden deze drie coureurs echter niet bovenaan. Pérez stond met 325 kilometer per uur wel tweede, maar werd afgetroefd door Carlos Sainz (326 kilometer per uur). Op P3 vonden we Charles Leclerc terug met 325 kilometer per uur. De top tien werd verder gedomineerd door de auto's van, Williams en Alpine, met Lewis Hamilton en Fernando Alonso als vreemde eend in de bijt. Er waren geen AlphaTauri, Haas, Alfa Romeo of McLaren terug te vinden in de top tien van de topsnelheden in Bahrein.

Saoedi-Arabië

In Saoedi-Arabië won Pérez de race, voor Verstappen en Alonso. Pérez raakte de snelste ronde van de race in de slotfase kwijt aan Verstappen, waardoor hij als tweede in het kampioenschap richting het raceweekend in Melbourne ging. Ter afwisseling kijken we qua topsnelheid in Djedda naar de kwalificatie, die Pérez ook op P1 afsloot. Het was Pérez die met 338 kilometer per uur de hoogste topsnelheid had. Verstappen eindigde op P2 met 337 kilometer per uur. Zhou Guanyu (336 kilometer per uur) maakte de top drie af. De top tien werd gedomineerd door Alfa Romeo, Haas, Red Bull, Williams en Ferrari. De auto's van Aston Martin, Mercedes, AlphaTauri, Alpine en McLaren waren niet in de top tien terug te vinden.

Australië

Dan afgelopen weekend in Melbourne. Na een chaotische race won Verstappen, voor Hamilton en Alonso. Het was echter wederom Pérez die qua topsnelheid op P1 eindigde met 341 kilometer per uur. Ocon eindigde op P2 met 340 kilometer per uur. Logan Sargeant sloot af op P3 met 335 kilometer per uur. Tijdens dit raceweekend waren de auto's van Alfa Romeo en Haas terug te vinden in de top tien, terwijl ook een auto van Alpine, Red Bull, Aston Martin, Williams, McLaren en AlphaTauri in de top tien stond. Geen auto's van Ferrari en Mercedes in de top tien, wat zeker voor Ferrari opvallend te noemen is.

Conclusie

Wat duidelijk is, is dat Ferrari qua snelheid een prima krachtbron heeft. Ook Alfa Romeo en Haas profiteren hiervan. Het levert, mede wegens betrouwbaarheidsproblemen, echter nog niet per se resultaten op. Ook Red Bull heeft qua snelheid een prima motor, maar AlphaTauri (dat dezelfde motor gebruikt) heeft die topsnelheid niet. Bij de teams die een motor van Mercedes hebben valt vooral op dat Aston Martin, McLaren en Mercedes echt topsnelheid missen, maar dat Williams bijna elk weekend met twee auto's in de top tien qua topsnelheden staat. Alpine, dat een eigen motor heeft, staat er vaak ook wel tussen qua topsnelheid en heeft het op dit gebied prima voor elkaar.