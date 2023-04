Brian Van Hinthum

Dinsdag 4 april 2023 11:57

Sergio Pérez kwam zondag als vijfde over de streep tijdens de Grand Prix van Australië en daarmee wist hij zijn teleurstellende P20 van de kwalificatie nog prima recht te breien. Toch denkt Ted Kravitz dat de Mexicaan ondanks zijn puntenherstel een kans heeft gemist tijdens de race.

De zaterdag van Pérez verliep dramatisch in Australië. Tijdens de derde vrije training ging het allemaal al niet volgens plan voor de in Mexico geboren coureur, waarna hij tijdens de kwalificatie voor de race van zondag ook nog tot overmaat van ramp zijn bolide om de muur schoof tijdens de eerste kwalificatie. De man uit Guadalajara gooide de schuld op een probleem, hoewel hij verder niet duidelijk wilde maken waar dat probleem nou precies lag. De teamgenoot van Max Verstappen begon zondag dus vanaf P20, terwijl de Nederlander vanaf pole mag vertrekken.

Artikel gaat verder onder video

Minder dan Verstappen?

Dat deed hij met de inhaalrace van Verstappen uit Djedda in het achterhoofd. In Saoedi-Arabië kwam de Limburger vanaf P15 door een probleem op zaterdag en wist hij uiteindelijk beslag te leggen op de tweede plek, achter teamgenoot Pérez. De Mexicaan kwam in Melbourne dus als vijfde over de streep, al is dat volgens Kravitz eigenlijk niet genoeg. Hij neemt de race onder de loep. "Pérez ging tijdens de eerste safety car twee keer naar binnen. De harde banden werden weggehaald en hij moest naar binnen bij de start", blikt hij terug in Ted's Notebook.

P2 of hoger

De analist vervolgt: "Dat was zijn probleem. Daarna was het een stuk rustiger weekend voor Checo. Hij heeft zijn weg naar voren gevonden, maar het is een gemiste kans", voegt hij toe. Kravitz vraagt zich hardop af of Pérez tevreden kan zijn met P5. "Na de kwalificatie en de problemen die ze op zaterdag hadden met de remmen, is het een gemiste kans voor Red Bull en Pérez. Hij zou P2 of hoger moeten hebben gestaan", besluit hij.