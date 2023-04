Redactie

Maandag 24 april 2023 10:14 - Laatste update: 11:06

Bestel nu de laatste extra scherp geprijsde tickets voor de Grand Prix van Emilia-Romagna via de GPFans Ticketshop. Voor slechts 86 euro kun jij het gehele raceweekend op Imola bijwonen, van vrijdag tot en met zondag. De kaarten gaan echter als warme broodjes over de toonbank, dus wees er op tijd bij.

Vorig jaar leverde het raceweekend in Imola een heerlijk spektakelstuk op. We kregen een glibberige vrijdag, een sprintrace op zaterdag en een opdrogende Grand Prix op zondag voorgeschoteld. Het zorgde voor verraderlijke condities en een aantal interessante verschuivingen op de grid. Uiteindelijk waren het Max Verstappen en Sergio Pérez die een één-twee voor Red Bull Racing wisten binnen te slepen. Het werd een heerlijk en uitermate interessant weekend voor de fans en de komende editie kan jij er ook bij zijn. In het weekend van 19 t/m 21 mei staat de Grand Prix van Emilia-Romagna wederom op het programma en er zijn nog een handjevol zeer scherp geprijsde tickets beschikbaar in de GPFans Ticketshop. OP = OP!

Een geheel weekend vertoeven in Imola

De Grand Prix van Emilia-Romagna vindt plaats in Imola, een stad iets ten zuidoosten van Bologna. Er heerst in Imola een zeeklimaat, wat inhoudt dat het weer voor die regio moeilijk te voorspellen is. De nabijheid van de zee heeft een sterke invloed op de weersveranderingen. Doorgaans is het in de maand mei - wanneer het raceweekend plaatsvindt - heerlijk vertoeven in Imola. De temperatuur ligt vaak ruim boven de 20 graden Celsius in deze periode van het jaar. Ideaal voor het bijwonen van een raceweekend met je vrienden of familie. Imola is voor de Nederlandse Formule 1-fan prima met de auto te bereiken, maar bereid je wel voor op een lange rit. Je kunt deze reis ook afleggen met het OV of per vliegtuig.

Verstappen en Pérez waren succesvol tijdens de 2022-editie op Imola

GP van Imola heel weekend bijwonen vanaf €86

De ticketprijzen voor de races rijzen dit seizoen de pan uit, maar in de GPFans Ticketshop zijn er nog een handjevol spotgoedkope kaarten beschikbaar voor de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola. Voor slechts 86 euro kun jij het gehele weekend - van vrijdag t/m zondag - aanwezig zijn. Het betreft hier de General Admission-tickets, waarmee je een algemene staanplaats krijgt op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Sta je liever bij Tosa-bocht of Rivazza, dan dien je 184 euro neer te tellen. De tickets voor de verschillende zitplaatsen zijn een stukje duurder en beginnen vanaf 333 euro per persoon.

Meer informatie of direct je tickets voor de Grand Prix van Imola bestellen? Klik hier!