Brian Van Hinthum

Maandag 3 april 2023 20:16

Michael Masi was afgelopen weekend voor het eerst sinds lange tijd in de Formule 1-paddock te vinden, al kon dat niet bij iedereen op goedkeuring rekenen. Ted Kravitz liet zich bijvoorbeeld bijzonder kritisch uit over de aanwezigheid van de voormalig wedstrijdleider. Collega David Croft springt nu voor Masi in de bres.

De Australische wedstrijdleider - die na het plotselinge overlijden van Charlie Whiting in 2019 plotseling voor de leeuwen werd gegooid - verdwong deels noodgedwongen van het strijdtoneel nadat de FIA hem uit zijn rol als wedstrijdleider haalde. Dit had te maken met het rapport dat verscheen na de Grand Prix van Abu Dhabi in 2021, toen Masi een cruciale rol speelde in het uitkomst van het wereldkampioenschap. Het kampioenschap dat de kant op viel van Max Verstappen in plaats van die van Lewis Hamilton.

Kritiek Kravitz

Afgelopen weekend was hij voor het eerst weer in de paddock te vinden en dat leverde vanuit Kravitz forse kritiek op. "Michael Masi, de voormalig wedstrijdleider van de FIA, is voor het eerst sinds die noodlottige dag in december 2021 in de paddock geweest. Hij heeft de coureurs gedag gezegd, maar hij heeft geen gedag gezegd tegen de Mercedes-mensen. Ik wil niet echt ... Nou, ik wil er wel op ingaan, dat weet je, maar dat doe ik niet. Wat doet hij in Australië? Hij heeft nu de leiding over de V8 Supercars, de Australian Touring Cars. Maar waarom is hij hier in de Formule 1-paddock?", vroeg hij zich hardop af.

Masi is ook een mens

De opmerkingen kwamen nadat Masi eerder deze week in een uitgebreid interview met Daily Mail aangaf het zwaar te hebben gehad na alle bedreigingen en beledigingen aan zijn adres. "Ik heb ook professionele hulp gehad. Die nam ik wellicht wat later dan ik eigenlijk had moeten doen. Gedurende het tweede gedeelte van afgelopen jaar zijn de dingen eindelijk wat gekalmeerd.", zei hij. Het is nu dan ook commentator Croft die het voor Masi opneemt en zijn collega Kravitz corrigeert. "Het maakt niet uit wie je in 2021 wilde zien winnen. Je moet goed onthouden dat hij nog altijd een mens van vlees en bloed is", zei hij op Sky Sports.