Remy Ramjiawan

Zondag 2 april 2023 12:42

Carlos Sainz is niet te spreken over de straf van vijf seconden die hij heeft gekregen van de wedstrijdleiding voor zijn botsing met Fernando Alonso. Daardoor viel de Ferrari-coureur terug naar de twaalfde positie.

Nadat de wedstrijd werd hervat na de tweede rode vlag-situatie, lag Sainz op de vierde plek. Een onderonsje met Alonso zorgde echter voor een straf vanuit de FIA. De Ferrari-man raakte met zijn linker voorband de rechter achterband van de tweevoudig kampioen, waardoor Alonso spinde. Achter de twee heren gingen diverse coureurs met elkaar in gevecht en dat eindigde voor enkele met een uitvalbeurt, met nog een paar ronden te gaan.

'Ik ga met de stewards praten'

Uiteindelijk heeft Sainz een tijdstraf gekregen, waardoor hij als twaalfde is afgevlagd en daarover is de Ferrari-coureur niet te spreken. "Ik praat nu liever niet, eerlijk gezegd. Ik ben te teleurgesteld en ik ga slechte dingen zeggen", zo houdt hij zich in bij Sky Sports F1. Toch kan hij de teleurstelling niet verbergen bij Viaplay: "Het is de meest oneerlijke straf die ik in mijn leven heb gezien. Ik ga naar de stewards en ga met ze praten. Het is de grootste schande die ik in vele jaren in de sport heb gezien en wat ik nu ook ga zeggen, ik zeg het liever niet."

Afschuw op de boordradio

Sainz werd tijdens de race gewezen op de straf van vijf seconden. "Nee, dat kan niet, Ricky", zo zei hij tegen race-engineer Riccardo Adami. "Verdien ik het om uit de punten te liggen? Nee, nee, het is onacceptabel. Vertel het maar tegen hen, het is onaanvaardbaar, ze moeten wachten tot de race afgelopen is en het met mij bespreken. Het is duidelijk dat de straf niet verdiend is, hij is te zwaar", aldus Sainz die hoopte op een verandering van gedachten bij de FIA.