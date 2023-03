Brian Van Hinthum

Donderdag 30 maart 2023 21:07

George Russell heeft teruggeslagen naar de opmerkelijke woorden die Lewis Hamilton na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië uitsprak over het verschil in de set-up tussen beide Mercedessen. Karun Chandhok denkt dat Hamilton het zomaar eens kan zijn met de reactie van Russell, die Hamilton terechtwees.

Hamilton verklaarde na afloop van de race in Djedda waarom hij Russell niet wist te passeren en dat leverde een aantal opmerkelijke quotes op. "De strategie werkte niet echt goed voor mij. De set-up was een beetje verkeerd. Met George zijn set-up was ik ook een stuk beter gefinisht. Er was een 50/50-keuze. Ik ging voor de ene weg en hij voor de andere. Zoals wel vaker was zijn keuze de verkeerde, maar pakte het toch goed uit", liet Hamilton opmerkelijk genoeg optekenen. "Ik kon daardoor alleen zijn snelheid bijhouden en niet sneller zijn."

Artikel gaat verder onder video

Terugslaan van Russell

Dit weekend kreeg Russell de vraag hoe hij dacht over de opmerkingen van Hamilton en de Britse jongeling liet er geen gras over groeien en wees Hamilton terecht. "Ik denk dat er helemaal geen geluk bij komt kijken. Ik denk dat het allemaal draait om de voorbereiding die je erin stop voor een evenement. Na de veranderingen die we na de trainingen maakten, wist ik dat we de juiste kant op gingen. Ik geloofde dat het de betere keuze ging zijn dan de set-up waar Lewis voor wilde gaan", zei de nummer zes in het wereldkampioenschap onder meer.

Begrip van Hamilton?

Chandhok neemt het gedoe bij Mercedes onder de loep en denkt dat Hamilton na de opmerkingen van zijn teamgenoot zichzelf nog eens achter de oren zal krabben. "Ik denk dat hij het misschien wel met hem eens is", vertelt hij bij Sky Sports. "Ik geloof er heilig in dat er in deze sport niet zoiets bestaat als goed geluk. Er bestaat alleen zoiets als een goede voorbereiding. Ik denk dat George zich vasthield aan hetzelfde feit. Natuurlijk heb je soms pech als dingen kapot gaan, maar onderaan de streep moeten de teams het grondwerk leveren", besluit de oud-coureur.