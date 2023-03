Brian Van Hinthum

Woensdag 22 maart 2023 11:17

Max Verstappen en Sergio Pérez vormen na de Grand Prix van Saoedi-Arabië hét onderwerp van gesprek, alleen niet op de manier zoals het Red Bull-tweetal had gehoopt. Alles en iedereen lijkt te voelen dat er wat aan de hand is binnen de Milton Keynes-formatie en ook Damon Hill ruikt onraad.

Na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië ging het ironisch genoeg niet veel over de 25 punten die Pérez net had gepakt, maar om het ene schamele puntje dat Verstappen voor de neus van de Mexicaan weggreep in de allerlaatste ronde. Met name het radioverkeer, gecombineerd met het opmerkelijke moment tussen het tweetal in de cooldown room, zorgde voor de nodige geruchten. Pérez leek totaal niet te spreken over het gedrag van zijn teamgenoot, nadat hij hoorde dat Verstappen de snelste ronde gepakt had.

Troefkaart Verstappen

Het lijkt uiteindelijk erop te wijzen dat de koude oorlog binnen het team sinds Brazilië nog altijd niet opgelost is. Hill denkt in de gesprek met Motorsport.com dat Verstappen in ieder geval altijd één belangrijke troefkaart kan spelen: zijn macht binnen Red Bull Racing. Het probleem is dat Max een beetje een natuurkracht is en binnen het team draait het erom hoeveel druk hij kan uitoefenen om ervoor te zorgen dat zijn titelaspiraties niet door Checo belemmerd worden. Vanuit de sportieve kant vind ik dat ze Checo elke kans moeten geven om te vechten met een gelijk speelveld binnen het team."

Tweede worden

De oud-wereldkampioen vervolgt: "Ik weet dat de druk van de Verstappens, ook van zijn vader, op Red Bull intens zal zijn. Hij zal dan de kaart trekken en zeggen: 'Ik ben jullie toekomst. Deze hele kans is om mij heen gebouwd.' Daar zal hij gebruik van maken. Checo weet wat hem te wachten staat, maar hij gaat zich niet zomaar gewonnen geven. Het zou wel eens behoorlijk interessant kunnen worden." Verder viel het Hill op hoe Verstappen er na afloop in Djedda bij stond. "Wat er ook gebeurt, de Verstappens laten het er niet bij zitten. Je zag na Saudi-Arabië dat Max... Ik zou zeggen dat mokken niet een te sterk woord is. Hij leek erg ongelukkig met de manier waarop het liep. Ze houden er niet van om tweede te worden."