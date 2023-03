Remy Ramjiawan

Maandag 20 maart 2023 12:02

De FIA gaat na het gesteggeld rondom de straf van Fernando Alonso direct aan de slag om de inconsistent in de regels aan te pakken. Aankomende donderdag komt het Sporting Advisory Committee bij elkaar en daar wil de autobond voor verduidelijking zorgen, zo vertelt een woordvoerder van de bond aan RaceFans.

De Spanjaard wist zichzelf naar de derde plek te rijden en ontving hiervoor de beker op het podium in Djedda. Het plezier was echter voor korte duur, want de stewards besloten Alonso een tijdstraf van tien seconden te geven, omdat zij van mening waren dat een eerdere straf niet goed was uitgevoerd. George Russell schoof daardoor naar de derde plek door, maar mocht die beker vervolgens weer overhandigen aan de Spanjaard, nadat de FIA besloot de straf terug te draaien.

Artikel gaat verder onder video

Aston Martin springt in de bres

Uiteindelijk wist Aston Martin de FIA te overtuigen van hun gelijk. Het team had een andere interpretatie van 'het werken aan de auto', waarvoor Alonso werd bestraft. Het team kreeg gelijk, want het kon met beelden aantonen dat er in het verleden een precedent was geschapen. De bond deelde als antwoord daarop alsnog de beker voor P3 uit aan de Spanjaard.

Uitleg FIA

"De daaropvolgende beslissing van de stewards om het recht op herziening van de concurrent te horen en toe te kennen, was het resultaat van nieuw bewijsmateriaal over de definitie van 'werken aan de auto', waarvoor tegenstrijdige precedenten bestonden, en dat is door deze specifieke omstandigheid aan het licht gekomen", zo vertelt een woordvoerder aan het Britse medium.

De bond heeft geconstateerd dat er verschillende interpretaties zijn en dus staat het onderwerp op de agenda voor aankomende donderdag tijdens de vergadering van de Sporting Advisory Committee. De FIA wil dan nog voor de start van het Grand Prix-weekend in Australië duidelijkheid verschaffen. "Deze open benadering van de herziening en verbetering van haar processen maakt deel uit van de voortdurende missie van de FIA om de sport op een eerlijke en transparante manier te reguleren", zo sluit de woordvoerder af.