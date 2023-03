Waarom heeft Alonso zijn podiumplek teruggekregen?

Remy Ramjiawan

Maandag 20 maart 2023

De FIA heeft zich in Saoedi-Arabië niet van haar beste kant laten zien. De autobond liet Fernando Alonso op het podium klimmen, deelde vervolgens een straf uit waardoor de beker naar George Russell ging, om vervolgens weer de derde plek terug te geven.

Uiteindelijk is het Alonso gelukt om podium nummer honderd te pakken uit zijn illustere carrière. De Spanjaard is daarmee toegetreden tot een heel exclusief clubje. Alleen Kimi Räikkönen, Alain Prost, Sebastian Vettel, Michael Schumacher en Lewis Hamilton wisten meer dan honderd podiumplekken te verzamelen. De AMR23 heeft zich bewezen als vaste podiumkandidaat en Alonso zal er hoogstwaarschijnlijk nog een aantal gaan toevoegen aan zijn CV.

Waarom draaide de FIA de straf terug?

De Spanjaard kreeg oorspronkelijk een straf van vijf seconden, omdat hij bij de start van de race niet binnen de lijntjes stond. Maar toen hij de straf uitzat tijdens zijn pitstop, werd gezien dat de achterste monteur zijn auto raakte, voordat de vijf seconden voorbij waren. De stewards merkten dat pas in de laatste ronde van de race op en konden dus pas na de podiumceremonie een extra straf van 10 seconden opleggen.

Wanneer is het werken aan de auto?

In haar verzoek om herziening voerde Aston Martin aan dat, hoewel de auto van Alonso werd aangeraakt, er niet is gewerkt aan de bolide. Hierbij houdt het team artikel 54.4 (c) van het sportreglement aan. Daarin wordt gesteld dat ook het bevestigen van de krik als 'werken aan de auto' wordt gezien, maar dat argument verwierp het team en die stelde dus dat de stewards het bij het verkeerde eind hadden. Een herziening kan alleen plaatsvinden als 'belangrijke en relevante nieuwe informatie is ontdekt die niet beschikbaar was voor de partijen die om de herziening verzochten op het moment van de betrokken beslissing'.

Vergelijkbare situaties

Die nieuwe informatie had het team van Aston Martin dan ook. Er werden namelijk een aantal vergelijkbare situaties uit het verleden erbij gehaald, waarbij exact hetzelfde gebeurden, maar er vervolgens geen straf werd uitgedeeld. De officiële lezing is dat de stewards simpelweg niet konden aantonen dat het bevestigen van de krik, ook daadwerkelijk het 'werken aan de auto' is. Het precedent dat dus eerder was geschapen, was de redding voor de podiumplek van Alonso. "In deze omstandigheden waren we van mening dat onze oorspronkelijke beslissing om een straf op te leggen aan auto 14 moest worden teruggedraaid en dat hebben we dan ook gedaan", zo lieten de stewards weten.