FIA neemt beslissing over Red Bull-McLaren klacht, monument Senna beschadigd | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Er was weer genoeg te melden in het Formule 1-circus op de zondag. De FIA sprak zich zo uit over de rel tussen Red Bull Racing en McLaren, en het testen van de 'flexende' voorvleugels van het team uit Woking. Ook kwam er somber nieuws uit Italië, gezien het monument gewijd aan Ayrton Senna op Imola meerdere malen zou zijn toegetakeld door lokale vandalen. Je leest het allemaal in de Recap hieronder!

FIA neemt opmerkelijke beslissing over klachten van Red Bull over McLaren

Na de zomerstop werd er veel gesproken over de voorvleugel van McLaren en Mercedes, die meer dan gewoon bewogen, of flexen, wanneer de auto op hoge snelheid is. De FIA besloot destijds na een onderzoek dat er niets illegaals was aan de voorvleugel, en heeft nu een definitieve beslissing genomen over de manier waarop de vleugels getest gaan worden. Lees hier wat er besloten is na de klachten van Ferrari en Red Bull.

"Zelfs Mercedes maakt meer kans op titel dan Red Bull"

Juan Pablo Montoya voorspelt een lastig seizoen voor Red Bull Racing in 2025. De Colombiaan denkt, gezien de vorm aan het einde van het huidige jaar, dat Red Bull het vierde beste team kan gaan zijn, en vindt het dan ook "onmogelijk" om Max Verstappen als de favoriet te zien om zijn vijfde opeenvolgende titel binnen te slepen. Lees hier waarom Montoya denkt dat Red Bull het moeilijk gaat krijgen!

Vandalen beschadigen Senna-monument op Imola

Het monument gewijd aan Ayrton Senna op Imola is gedurende December meerdere malen beschadigd door vandalen, zo weet het Italiaanse Formula Passion. De Braziliaanse legende overleed op Imola in 1994 na een zwaar ongeluk in zijn Williams, en wordt vaak herdacht op het circuit waar hij zijn leven verloor. Lees hier meer over het beschadigen van het monument.

Alonso wijst vinger naar Mercedes voor falen Aston Martin