Red Bull van Verstappen lekt vloeistof tijdens opwarmronde GP Saoedi-Arabië

Zondag 19 maart 2023 17:44 - Laatste update: 17:55

De problemen voor Max Verstappen en Red Bull Racing zijn nog niet voorbij, slechts luttele minuten voor de start van de Saoedische Grand Prix. Tijdens de opwarmronde richting de grid, maakte Verstappen over de boordradio melding van gladde pedalen. Het blijkt een vloeistoflek te zijn. De engineers kunnen wederom aan het werk.

De zondag begint voor Red Bull Racing met de nodige chaos. De monteurs zijn al de gehele dag bezig met het sleutelen aan de auto van zowel Verstappen als Sergio Pérez. Amper een uurtje geleden leek alles te zijn opgelost, maar zojuist - tijdens de opwarmronde richting de grid - dook er wederom een probleem op. Verstappen maakte over de boordradio melding van gladde pedalen en dit bleek het gevolg van een lekkende vloeistof. De monteurs mochten zodoende wederom aan het werk.

Lekkende vloeistof bij RB19 van Verstappen

De vloeistof bleek te lekken uit het ontluchtingsgaatje, dat zich vlakbij de pedalen bevindt. De vloeistof kwam bij de voeten van Verstappen terecht, waardoor hij nauwelijks meer grip had op zijn pedalen. Toen Verstappen zijn RB19 op de grid parkeerde, kwamen de monteurs direct in actie om het lek te dichten. De problemen lijken inmiddels te zijn opgelost, maar Red Bull kent een alles behalve vlekkeloze voorbereiding op de race. Eerder vandaag werden de auto's van zowel Verstappen en Pérez al volledig ondersteboven gekeerd.

Veel nieuwe onderdelen voor Verstappen in Djedda

De auto van Verstappen werd - na zijn uitvalbeurt gisteren tijdens de kwalificatie - uitgerust met een aantal nieuwe onderdelen. Bij Pérez werd de versnellingsbak in zijn volledigheid verwijderd en gecontroleerd. De Mexicaan lijkt echter met een gerust hart te kunnen gaan racen, want Red Bull liet weten dat er geen problemen zijn gevonden en dat alles in orde is.