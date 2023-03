Lars Leeftink

Woensdag 15 maart 2023 16:38 - Laatste update: 16:39

Vrijdag staat de 1000 mijl van Sebring op het programma voor Bent Viscaal, die aan zijn eerste volledige seizoen in World Endurance Championship gaat beginnen namens Prema Racing. Het is de openingsrace van het seizoen in de raceklasse.

De Nederlander gaat samen met Filip Ugran en Andrea Caldarelli komend weekend proberen het podium te halen. Normaal was dit Juan Manuel Correa in plaats van Caldarelli geweest, maar hij komt komend weekend in actie in de Formule 2 tijdens het raceweekend van de Formule 1 in Saoedi-Arabië. Viscaal laat vanuit de Verenigde Staten weten dat hij uitkijkt naar het raceweekend en de start van het seizoen. "Ik ben er helemaal klaar voor. Het is altijd een streven van mij geweest om voor Prema Racing te rijden, dus dat het nu ook daadwerkelijk gaat gebeuren is wel heel mooi. In de afgelopen vier jaren werd er telkens een Prema-coureur kampioen in de klasse waarin ik reed, dus laten we die trend komend seizoen vooral doorzetten."

Winnen niet eenvoudig

Viscaal gaat natuurlijk, zoals altijd, vol voor de zege. De Nederlander weet echter ook dat dit niet zomaar even gaat lukken. “Winnen doe je in deze klasse niet zomaar. Het WEC is de hoogst haalbare klasse van het enduranceracen en enkel de beste coureurs en teams nemen deel aan deze competitie. De LMP2-klasse waarin ik uitkom bestaat uit elf zeer competitieve teams. Ons streven is uiteraard om bij de beste drie te eindigen en daarnaast constante resultaten af te leveren. Op die manier kunnen we aan het einde van het jaar meedingen naar de grootste prijs.”

Viscaal tevreden over voorbereiding

Viscaal heeft net zoals alle andere coureurs een voorbereiding gedraaid, en blikt daar positief op terug. “Gezien de testresultaten denk ik dat het mogelijk is om komende vrijdag mee te dingen naar de podiumplaatsen, al is de race in Sebring liefst duizend mijl (zestienhonderd kilometer) bijzonder lang en kan er natuurlijk van alles gebeuren. Het is aan mij, Andrea en Filip om het hoofd koel te houden en de Prema-bolide met startnummer negen heelhuids naar de finish te brengen – en het liefst zo ver mogelijk naar voren.” De race begint op vrijdag 17 maart om 17:00 uur Nederlandse tijd. Op 16 maart wordt er gekwalificeerd.