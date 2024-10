FIA deelt twee straffen uit om budgetcap 2023, Albers haalt uit naar Verstappen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Inmiddels is het alweer twee dagen na de Grand Prix van Mexico maar valt er nog altijd genoeg na te bespreken over wat er allemaal gebeurde tijdens die race, zo is Christijan Albers behoorlijk kritisch op het rijgedrag dat Max Verstappen liet zien tijdens de race in Mexico-Stad. Aan de andere kant was er een conclusie van de budgetcap 2023, waarbij de FIA twee boetes heeft uitgedeeld aan Honda en Alpine, zij hadden namelijk procedurefouten gemaakt bij het inleveren van de financiële documenten en dat wordt flink aangepakt.

Colapinto reageert op geruchten Red Bull: "Heb geen stoeltje voor volgend jaar"

Franco Colapinto maakt indruk in F1 sinds hij een stoeltje bij Williams heeft en is daardoor in de geruchten al gekoppeld aan Red Bull Racing, wellicht zelfs als nieuwe teamgenoot van Max Verstappen of eerst als coureur van Visa Cash App RB afhankelijk van hoe Liam Lawson de rest van 2024 gaat presteren. Colapinto heeft nu zelf gereageerd op de geruchten omtrent zijn toekomst en heeft een duidelijke boodschap. Meer lezen over de uitspraken van Franco Colapinto? Klik hier.

Albers klaar met rijgedrag Verstappen: "Moet eens goed van de baan gereden worden"

Christijan Albers, voormalig coureur in F1, stelt dat hij 'moedeloos' begint te worden van de rijstijl van Max Verstappen en sommige andere coureurs en ze eens 'goed van de baan gereden moeten worden'. "Ik word er een beetje moedeloos van, om eerlijk te zijn, dat ze moedwillig de auto naar buiten laten lopen, om andere auto's van de baan af te drukken. Dat was vroeger niet, want toen lagen er te veel marbles om buitenom in te halen", zo zegt hij onder meer. Meer lezen over de kritiek van Christijan Albers op Max Verstappen? Klik hier.

Na Horner ook Marko duidelijk over toekomst Pérez bij Red Bull

Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, heeft net zoals Christian Horner duidelijk aangegeven hoe de situatie omtrent de toekomst van Sergio Pérez bij het team momenteel is. Vrij onzeker, zo blijkt. In gesprek met ORF laat, in navolging van teambaas Horner, nu ook Marko weten dat de toekomst van Pérez ondanks zijn nieuwe contract zeker nog niet zeker is. "Het ligt open." Volgens Marko is het onacceptabel dat de Mexicaan zo'n fout maakt als afgelopen weekend bij de start in Mexico en daardoor eigenlijk al een achterstand had voordat de Grand Prix überhaupt begonnen was. Meer lezen over de uitspraken van Helmut Marko? Klik hier.

FIA deelt geldboetes uit aan Honda en Alpine na procedurefouten budgetcap 2023

Een kleine twee maanden geleden werd bekend dat Honda en Alpine procedurele fouten gemaakt bleken te hebben bij het aanleveren van financiële documenten omtrent de budgetcap van 2023. Nadat de FIA met beide motorfabrikanten in gesprek is gegaan, is men nu tot een schikking met straffen gekomen. Meer lezen over de straf van de FIA voor Honda en Alpine? Klik hier.

Jos Verstappen over straffen zoon Max: "De FIA vraagt er nu zelf ook een beetje om"

Volgens Jos Verstappen heeft de FIA zelf gevraagd om de controversie die is ontstaan door de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten en Mexico-Stad. De voormalig F1-coureur laat zijn licht schijnen op de twee incidenten tussen Max Verstappen en Lando Norris van afgelopen zondag. "Norris denkt nu misschien nóg meer: ‘ik moet voorzichtig zijn’. Als je naar de acties van zondag kijkt, dan was Max’ tweede moment misschien iets té", zo begint de vader van Verstappen. Meer lezen over de straf van de uitspraken van Jos Verstappen? Klik hier.

