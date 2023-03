Remy Ramjiawan

Red Bull-teambaas Christian Horner hoopt dat Sergio Pérez een echte uitdaging voor Max Verstappen kan gaan worden, maar dan moet de Mexicaan wel werken aan zijn rondetijd. De 33-jarige coureur heeft uitgesproken dat hij graag om het kampioenschap wil vechten, maar voorlopig legt hij het tijdens de races af tegen zijn teamgenoot.

Verstappen en Pérez zijn in 2023 begonnen aan hun derde jaar als teamgenoten bij Red Bull Racing. In het eerste jaar speelde Checo nog de ideale teamrol en roemde Verstappen zijn teamgenoot in de laatste race van het jaar, door hem de Mexicaanse minister van Defensie te noemen. In 2022 wilde Pérez voor eigen kansen gaan en het gesteggel over de teamorders in Brazilië had de verhoudingen tussen de twee op scherp gezet.

Meer snelheid vinden

Tijdens het Grand Prix-weekend in Bahrein zat Pérez tijdens de kwalificatie nog dicht op de tijd van Verstappen. De Nederlander reed de pole position, maar Pérez was slechts anderhalve tiende te langzaam en dat verschil is in het verleden groter geweest. Daarbij moet wel gezegd worden dat Verstappen nog niet helemaal tevreden is over de RB19 en als dat wellicht wordt omgedraaid, dan kan de onderlinge afstand weer groter worden.

'Max is absolute maatstaf'

Ondanks de verschillen steunt Horner natuurlijk allebei de rijders en bij Motorsport.com legt hij uit dat Pérez het zelf moet afdwingen en vooral moet gaan werken aan zijn snelheid. Op vraag wat hij kan verbeteren antwoordt de Brit: "Zijn rondetijden! Max is een hele taaie tegenstander, waarschijnlijk de absolute maatstaf in de Formule 1."