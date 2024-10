Pirelli heeft in samenwerking met de Formule 1 een tweedaagse test gehouden op het Autodromo del Mugello. Red Bull Racing ging met Liam Lawson aan de slag, terwijl McLaren en Ferrari met hun reguliere coureurs kwamen opdagen.

De eerste dag van de test viel in het water. Door de harde regen kon er maar weinig data worden verzameld. Naar verluidt was het soms ook te gevaarlijk voor de traumahelikopter om op te stijgen en dan mag er überhaupt niet op het circuit gereden worden. De tweede dag ging wel volgens plan. Red Bull Racing kwam met Lawson in actie. De Nieuw-Zeelander zal vanaf volgend weekend Daniel Ricciardo opvolgen bij VCARB, het zusterteam van de energiedrankfabrikant. Het wordt niet uitgesloten dat Lawson zelfs kans maakt om volgend jaar Sergio Pérez te vervangen als de nieuwe ploegmaat van Max Verstappen.

Banden van 2025 en 2026

De banden stonden natuurlijk centraal tijdens de Pirelli-test op het circuit waar in 2020 de Toscaanse Grand Prix werd gehouden. Ferrari, waarbij Carlos Sainz de ochtend deed en Charles Leclerc de middag, en Red Bull concentreerden zich op de ontwikkeling van de compounds voor 2025, waarbij de focus vooral op de harde band lag. McLaren gebruikte een mule car, een oudere auto uit 2022, met Lando Norris om voor het eerst op de prototypes van 2026 te rijden. De drie teams stuurden hun coureurs op de intermediates naar buiten, omdat de baan nog vochtig was, maar vanaf elf uur 's ochtends werden de nieuwe slicks tevoorschijn gehaald voor het geplande testprogramma.

Norris klokte snelste tijd

Er werden in totaal 390 ronden afgelegd.

Coureur Team Aantal ronden Beste tijd Lando Norris McLaren 118 1:21.302 Liam Lawson Red Bull 116 1:23.219 Charles Leclerc Ferrari 79 1:21.053 Carlos Sainz Ferrari 77 1:21.890

De Pirelli-test vindt tijdens de Grand Prix van Mexico-Stad vervolg. De tweede vrije training wordt met een half uur verlengd om verdere data te verzamelen voor de bandencompounds van 2025. Er staat op 13 en 14 november nog een test op de planning voor het rubber van 2026. Alpine gaat dan met haar mule car aan de slag op Magny-Cours in Frankrijk.

© Pirelli

