Vincent Bruins

Zaterdag 11 maart 2023 17:01

Robin Frijns is na twee maanden genoeg hersteld om weer achter het stuur van een raceauto te kruipen. De ABT CUPRA-coureur brak zijn pols tijdens de seizoensopener van de Formule E in Mexico-Stad. De Nederlander doet dit weekend mee aan de testdagen voor het wereldkampioenschap endurance-racen, het FIA WEC.

De tweevoudig Formule E-racewinnaar ving de Mexico City E-Prix aan vanaf de negentiende positie. In de krappe chicane voor het stadiongedeelte raakte hij de Nissan van Norman Nato en dat had grote gevolgen: hij brak botten in zijn hand en pols. Kelvin van der Linde viel voor hem in tijdens de races in Diriyah, Hyderabad en Kaapstad.

Gecompliceerde breuk

"Het is fijn om terug te zijn," begon Frijns tegenover Sportscar365. "Het heeft wel even geduurd. De laatste zeven à acht weken zijn zeer frustrerend voor mij geweest. Natuurlijk is het seizoen op deze manier beginnen het laatste wat je wil. Het is zeker weten de ergste start van een seizoen van mij ooit. [Het herstel] ging ontzettend langzaam, omdat er een aantal complicaties waren. Het was niet alleen het bot dat gebroken was. Ik had vijf breuken, waarvan vier in de hand en een in de pols. Alles binnenin zat niet meer op de juiste plek. De dokter zei dat het een zeer ingewikkelde breuk was, maar ik had niet verwacht dat het zo lang zou duren. Het bot is nu genezen. Er zitten vijftien of zestien pinnen in en ook nog twee platen. Omdat ik het stil moest houden om het bot te laten genezen, is de beweging nog steeds behoorlijk stijf."

Hobbels op Sebring

Frijns neemt dit weekend deel aan de WEC Prologue, de officiële testdagen van het FIA World Endurance Championship op Sebring International Raceway. Het circuit in Florida staat erom bekend dat het ontzettend hobbelig is. "Daar maak ik me voor dit weekend geen zorgen om, omdat er stuurbekrachtiging in de P2 zit," legt de Maastrichtenaar, die achter het stuur zal kruipen van een Oreca-LMP2-auto van WRT, uit. "Brazilië [waar de volgende race van de Formule E is] wordt een ander verhaal, omdat het stuur in de Formule E heel zwaar is. Ik heb voor Kaapstad wel wat simulatorwerk gedaan. Toen ging het wel, maar ik kon onverwachte bewegingen niet echt opvangen. Dat was echter vier à vijf weken geleden. Hopelijk gaat dat nu beter."