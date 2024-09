Leclerc op pole, Pérez verslaat Verstappen en Norris blundert in kwalificatie in Bakoe

Charles Leclerc pakt met een 1:41.365 de pole position voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Daarmee was de Monegask Oscar Piastri te snel af die vanaf P2 vertrekt en Carlos Sainz wist de derde tijd te rijden. Sergio Pérez pakte de vierde tijd en versloeg voor het eerst dit seizoen Max Verstappen, die genoegen moet nemen met P6.

De kwalificatie ging om klokslag 16:00 uur lokale tijd van start op het Baku City Circuit in Azerbeidzjan. McLaren en Ferrari zaten er tijdens de vrije trainingen weer goed bij en ook Mercedes wist eenmaal de training als snelste af te sluiten. Red Bull Racing had ook moed geput uit de oefensessies, want hoewel de pure snelheid nog wat verbeterpunten kende, was de stabiliteit wel aanwezig in de RB20. Onder een stralend zonnetje met 27 graden Celsius en welgeteld nul procent kans op neerslag, ging het veld van start voor de kwalificatie.

Artikel gaat verder onder video

Q1: Williams heeft pace te pakken

Daar waar het hele veld op een nieuwe softband naar buiten reed, koos het duo van Mercedes voor de mediumbanden. Na zo'n tien minuten had iedereen een rondje erop zitten en Pérez pronkte bovenaan de tijdenlijst met een 1:43.436. Daarmee was hij ruim twee tienden sneller dan Verstappen, die op plek vijf terug te vinden was. De Nederlander vertelde aan engineer 'GP' dat hij last had van wat gehobbel. Ondertussen was Franco Colapinto naar P3 gesprongen en gaf hij slechts iets meer dan een tiende toe op de tijd van koploper Pérez.

Franco Colapinto is FLYING! 🚀



He's up to P3 in the Williams, and looking very strong 💪#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/9wgPhRtDZe — Formula 1 (@F1) September 14, 2024

Norris blameert zichzelf en valt af in Q1

Het duo van Mercedes zat met nog vijf minuten te gaan in de onderste regionen van de tijdenlijst en had nog altijd alleen een ronde gereden met de gele banden. Op de softbanden werden er echter wel stappen gemaakt. Russell wist zich op de tweede plek te nestelen, Hamilton moest het doen met P4. Verstappen moest zich in de slotfase nog veilig rijden en deed dat door de zesde tijd te rijden. Lando Norris werd uiteindelijke de grote schlemiel. De Brit wachtte heel lang om zijn rondje neer te zetten en kwam uiteindelijk pas in de slotfase van Q1 de baan op. De gele vlag hing echter uit in sector drie tijdens zijn snelle ronde, maar eventjes daarvoor maakte Norris een foutje in bocht zestien. De Brit brak daarom zijn ronde af. Uiteindelijk viel hij net als Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu en Esteban Ocon af in Q1.

Q2: Colapinto laat zich zien

Aan de start van Q2 stond het vizier op scherp bij Verstappen, die met een 1:42.042 na vijf minuten bovenaan stond, voor teamgenoot Pérez. Piastri gaf zo'n vijf tienden toe, maar schampte de muur in bocht vijftien. De mannen van Ferrari gingen out-of-sync en Sainz kon met nog vijf minuten te gaan niet de tijd van Verstappen aanvallen en zette de derde tijd op het bord. Ook Leclerc, die nog paars pakte in sector twee, gaf uiteindelijk veertien duizendsten toe op de tijd van Verstappen en stond als tweede op de tijdenlijst. De laatste runs gingen van start met nog twee minuten te gaan en Colapinto wist een knap rondje eruit te persen en de zesde tijd te rijden. Voor Oliver Bearman, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg en Lance Stroll zat het er echter wel op in Q2.

Top tien-kwalificatie

De spanning steeg voor aanvang van Q3, want Leclerc kan altijd wel iets bijzonders op het Baku City Circuit en Pérez is als 'King of The Streets' ook een goede outsider. Piastri was ook snel bezig, maar nadat de eerste runs erop zaten, was het Leclerc die met een 1:41.610 bovenaan stond. Verstappen liet de zesde tijd noteren, maar had een mega-momentje in bocht zestien en gaf uiteindelijk zes tienden toe op de tijd van Leclerc.

Oh NO!!!!



Albon leaves the pit lane with his airbox still attached, and is forced to park the Williams at pit exit! 😱



We've never seen that one before 😅#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/tMUwkuNfFu — Formula 1 (@F1) September 14, 2024

Met nog twee minuten te gaan gingen de tweede runs beginnen, maar Albon kwam de baan opgereden met de 'airbox' nog op zijn wagen. Het leverde een wat vreemd beeld op, maar uiteindelijk kon de Britse Thai zelf het onderdeel uit de auto gooien, maar de wedstrijdleiding gaat de 'unsafe release' nog onder de loep nemen. Leclerc scherpte zijn snelste tijd nog aan naar een 1:41.365 en pakt daarmee de pole position voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Verstappen ging ook sneller maar meer dan een P6 zat er niet in. Piastri wist de tweede tijd te rijden en Sainz vertrek zondag vanaf P3.

Gerelateerd