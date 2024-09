'Foefje' McLaren lijkt te zijn ontrafeld, 'Twee opties voor Red Bull om 2024-seizoen te redden' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De voormalig teambaas van Haas, Guenther Steiner, ziet nog maar twee opties om het seizoen van Max Verstappen te redden. Renger van der Zande ontrafelt het 'foefje' van de voorvleugels van Mercedes en McLaren en de BBC brengt de details van het contract van Adrian Newey bij Aston Martin naar buiten. Dit is de GPFans Recap van zaterdag 7 september.

Artikel gaat verder onder video

Norris geeft tekst en uitleg over contact met Marko: "Ik was sprakeloos"

Dr. Helmut Marko verklaarde eerder deze week dat Red Bull in 2016 toch wel erg dicht bij een krabbel van Lando Norris was. De adviseur van het team had zelfs al een contract klaarliggen, maar het feestje ging uiteindelijk niet door. Norris zelf, die blikte in een aflevering van de Beyond the Grid-podcast ook terug op dat moment en was achteraf toch wel blij dat het allemaal anders liep. Lezen waarover Lando Norris nogal verbaasd was? Klik hier!

Van Der Zande wijst naar teamgenoot Hülkenberg in 2025: "Heb een tijdje met hem zitten praten"

Volgens Renger van der Zande kan het zomaar zo zijn dat Felipe Drugovich komend jaar als teamgenoot van Nico Hülkenberg bij Kick Sauber aan de slag gaat. In het Race Café legt Van Der Zande een gesprekje met de 24-jarige Braziliaan bloot, waaruit zou blijken dat Drugovich dicht bij een transfer naar het team uit Hinwil is. Lezen waarom Van Der Zande denkt dat de reservecoureur van Aston Martin de teamgenoot van 'The Hulk' wordt? Klik hier!

Steiner: 'Red Bull heeft twee opties: nieuw concept voor 2024, of focus op 2025'

Guenther Steiner, voormalig teambaas van Haas en tegenwoordig vooral analist, is van mening dat de auto van Red Bull Racing niet snel meer beter gaat worden. De renstal kwakkelt de laatste paar maanden met de snelheid van de RB20 en het team van Max Verstappen heeft volgens Steiner twee keuzes. Lezen welke opties Steiner opgooit? Klik hier!

BBC: 'Newey zet handtekening onder vijfjarige deal voor 30 miljoen pond per jaar

Een bron van de BBC heeft onthuld onder wat voor een contract Adrian Newey zijn krabbel bij Aston Martin heeft gezet. De ontwerper die, naar verluidt, de overstap van Red Bull Racing maakt gaat in vijf jaar tijd zo'n 150 miljoen pond opstrijken. Daarmee lijkt eigenaar Lawrence Stroll zijn gewenste dream team bij elkaar te hebben, om binnen afzienbare tijd te knokken voor het kampioenschap. Lezen wat Aston Martin Adrian Newey kan aanbieden? Klik hier!

'Foefje' McLaren lijkt te zijn ontrafeld: "Daar gaat deze discussie over"

De Formule 1 is de laatste paar weken in de ban van het mogelijke gebruik van flexibele voorvleugels. Vooral de vleugels van McLaren en Mercedes worden daarbij als voorbeeld gesteld. Waar er in eerste instantie werd gedacht dat de bovenste flappen van de voorvleugels misschien wel te ver doorbuigen, vertelt Renger van der Zande in het Race Café dat het nog een stukje verder gaat dan dat. Lezen waar Van Der Zande op doelt? Klik hier!

Gerelateerd