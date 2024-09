Volgens Renger van der Zande kan het zomaar zo zijn dat Felipe Drugovich komend jaar als teamgenoot van Nico Hülkenberg bij Kick Sauber aan de slag gaat. In het Race Café legt Van Der Zande een gesprekje met de 24-jarige Braziliaan bloot, waaruit zou blijken dat Drugovich dicht bij een transfer naar het team uit Hinwil is.

Voor komend seizoen zijn er nog twee stoeltjes die ingevuld moeten worden in de koningsklasse. Het Visa Cash App RB-team heeft voorlopig nog niet bekend gemaakt wie er komend jaar naast Yuki Tsunoda de kleuren van het Italiaanse team gaat verdedigen. Ook Kick Sauber heeft de line-up voor 2025 nog niet compleet. Met Hülkenberg is er een ervaren kracht binnengehaald, maar voor het zitje ernaast zijn er al diverse namen voorbij gekomen.

Felipe Drugovich naar Kick Sauber?

Zo leek Carlos Sainz de beoogde kandidaat te zijn, maar die heeft zijn krabbel onder een contract bij Williams gezet. Mick Schumacher werd ook even genoemd en zelfs de naam van Sebastian Vettel is voorbijgekomen. Valtteri Bottas en Zhou Guanyu verdedigen momenteel de kleuren van het team, maar beide mannen lijken bezig te zijn met hun laatste seizoen voor het team. Van Der Zande vermoedt dat het zitje naar de huidige reservecoureur van Aston Martin gaat. "Ik denk dat Drugovich bij Audi al een soort van helemaal rond is. Ik weet soms ook dingen", zo opent Van Der Zande. Daarvoor wijst hij naar een gesprek met de Formule 2-kampioen van 2022: "Ik heb geloof in Drugovich bij Stake, bij Audi. Ik sprak hem in Le Mans en heb een tijdje met hem zitten praten toen de hele hospitality-unit leeg was. Hij zegt er ook andere dingen voor af tot zover ik weet. Dus we gaan het zien."

Felipe Drugovich

Gabriel Bortoleto

Toch blijft het nog gissen, want Richard Verschoor, die ook aan tafel zat, heeft hele andere dingen gehoord: "Volgens mij hebben we redelijk dezelfde bron, maar ik denk dat er een andere Braziliaan in komt." Verschoor doelt op Gabriel Bortoleto, die in 2023 in zijn eerste jaar het Formule 3-kampioenschap wist te pakken. Daarnaast bezet de 19-jarige Bortoleto momenteel de tweede plek in het Formule 2-klassement.

Gabriel Bortoleto

