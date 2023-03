Het tijdschema voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië

Jan Bolscher

Maandag 13 maart 2023 06:59

De Formule 1-coureurs konden afgelopen weekend even bijkomen van de testdagen en de Grand Prix van Bahrein, maar deze week staat de tweede ronde van het wereldkampioenschap 2023 op het programma in Saoedi-Arabië. We zetten alles wat je moet weten op een rijtje.

Het debuut van Saoedi-Arabië op de Formule 1-kalender in 2021 ging gepaard met een hoop tumult. Lange tijd was het nog maar de vraag of het circuit wel op tijd klaar zou zijn voor de komst van de koningsklasse begin december. Ook het weekend zelf verliep niet geruisloos. Zowel de coureurs als de fans waren al snel onder de indruk van de razendsnelle baan, maar het bleek ook een gevaarlijk parcours. De rode vlag en safety car kwamen er meerdere keren aan te pas, maar al met al bleek het een zeer welkome toevoeging aan de Formule 1-kalender. Inmiddels is bekend dat er dan ook tot minimaal 2027 op het Jeddah Corniche Circuit zal worden gereden. Saoedi-Arabië zelf heeft een contract tot en met 2031 met de Formule 1.

Artikel gaat verder onder video

Jeddah Corniche Circuit

Het Jeddah Corniche Circuit is een semi-stratencircuit. Een aantal sectoren zijn permanent, maar het grootste deel van de baan wordt opgebouwd en weer afgebroken. Het is gelegen aan het kustresort Corniche, nabij de Saoedi-Arabische hoofdstad Djedda. De baan is 6.174 kilometer lang en telt 27 bochten. Bij de vormgeving van het circuit was het doel duidelijk: het moest snel en uitdagend worden. Dat is gelukt. Met een gemiddelde snelheid van 250 kilometer per uur is dit het snelste stratencircuit op de kalender. Het doelt zelfs alleen onder aan Monza, ook wel bekend als The Temple of Speed.

Lewis Hamilton en Max Verstappen speelden beiden een hoofdrol tijdens de eerste editie van de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Het was in 2021 de op een-na-laatste race van het seizoen, waardoor de spanningen in het gevecht om de wereldtitel inmiddels hoog waren opgelopen. Tijdens de race ontstond er een merkwaardig moment waarbij Verstappen zijn rivaal langszij wilde laten. Het resulteerde in contact tussen de twee. Uiteindelijk won Hamilton de race. Verstappen werd tweede. De Nederlander nam afgelopen jaar echter revanche door de Grand Prix op zijn naam te schrijven.

Waar is de Grand Prix van Saoedi-Arabië te bekijken?

De tweede race van het Formule 1-seizoen 2023 is wederom te zien bij de inmiddels welbekende aanbieders. In Nederland heeft Viaplay ook dit jaar de uitzendrechten in handen. Bij de Zweedse streamingdienst kun je vanaf vrijdag terecht voor alle actie op de baan. Viaplay is beschikbaar als los abonnement binnen je televisie-pakket, maar kan ook online via een stream worden bekeken. Geef je liever de voorkeur aan F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de koningsklasse van de autosport, dan kun je ook hier middels een livestream alle actie op de baan bekijken.

Tijdschema Grand Prix van Bahrein (Nederlandse tijd)

Het raceweekend in Saoedi-Arabië wordt op vrijdag 17 maart om 14:30 uur afgetrapt met de eerste vrije training. Om 18:00 uur mogen de coureurs voor de tweede oefensessie het circuit op. Zaterdag 18 maart begint om 14:30 uur met de derde en laatste vrije training. De kwalificatie wordt om 18:00 uur verreden. De race zelf start op zondag 19 maart om 18:00 uur

Vrijdag 17 maart

Eerste vrije training: 14:30 uur

Tweede vrije training: 18:00 uur

Zaterdag 18 maart

Derde vrije training: 14:30 uur

Kwalificatie: 18:00 uur

Zondag 19 maart

Race: 18:00 uur