Remy Ramjiawan

Dinsdag 7 maart 2023 20:14

De slechte start van het 2023-seizoen zal voor Lewis Hamilton geen reden zijn om te vertrekken bij Mercedes, zo verwacht Toto Wolff. De Oostenrijker omschrijft de zevenvoudig kampioen als belangrijke pijler van het team en zou het veel te makkelijk vinden, om de handdoek in de ring te gooien.

Hamilton begon in 2023 aan zijn tiende jaar bij de Duitse renstal. Hij had zich wellicht een ander jaar voorgesteld, dan hoe het begon in Bahrein. Desondanks laat de Brit het koppie niet hangen en werkt hij hard met zijn team om de W14 uiteindelijk te laten slagen. Het contract van de Engelsman loopt echter tot het einde van 2023 en eerder gaf Wolff al aan dat de onderhandelingen voorlopig zijn uitgesteld. Daarnaast verwacht de Oostenrijker niet dat Hamilton er zelf binnenkort een punt achter zal gaan zetten.

Artikel gaat verder onder video

Integraal onderdeel van het team

In gesprek met de Duitse tak van Motorsport.com gaat Wolff in op de rol van Hamilton binnen Mercedes. "Hij is een integraal onderdeel van het team, houdt het team bij elkaar, en ik denk niet dat dat zal veranderen alleen omdat we een hele slechte start hebben gehad", zo uit Wolff zijn vertrouwen in een goede afloop. Daar waar Hamilton als vijfde de finishvlag zag, kwam teamgenoot George Russell in Bahrein als zevende over de streep. Aan het einde van 2022 leek Mercedes de aansluiting te hebben gevonden met Ferrari, maar tijdens de seizoensopener in Bahrein leek het gat weer groter te zijn geworden.

Bijna medelijden

Wolff snapt de mineurstemming rondom het team, maar wijst naar de prestaties die Mercedes in het verleden met Hamilton heeft behaald. "We hebben acht constructeurskampioenschappen en zes coureurstitels met hem gewonnen, en die relatie blijft bestaan." Hij is dan ook niet bang dat Hamilton weggaat: "Het zou veel te makkelijk zijn om een coureur te verliezen en de handdoek in de ring te gooien. Dat doen we niet, integendeel. We moeten gewoon echt diep en dieper graven dan we ooit hebben gedaan en beide coureurs een auto geven om mee te vechten. Ze doen alles wat ze kunnen, maar als de auto niet meewerkt in de bochten en ze moeten corrigeren, heb je bijna medelijden met ze."