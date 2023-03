Remy Ramjiawan

Dinsdag 7 maart 2023 16:11

Volgens Mathias Lauda wordt het snel tijd dat Sergio Pérez zijn rol binnen Red Bull Racing gaat innemen als nummer twee van het team. De Mexicaan heeft het nog altijd over zijn eigen titelkansen, maar als het erop aankomt, dan schiet Checo vaak tekort ten opzichte van zijn teamgenoot.

Op een goede dag kan Pérez aan de tijden van Verstappen komen, maar in het gros van de wedstrijden legt de Mexicaan het vaak af tegen zijn Nederlandse teamgenoot. De RB19 is nog niet helemaal hoe Verstappen het wil hebben, maar de verwachting is dat als de auto zover is dat de Nederlander het maximale eruit kan halen, dat Pérez er minder goed mee overweg kan. Afgelopen seizoen begon de Mexicaan het jaar goed, maar naarmate de doorontwikkeling op de RB18 werd doorgevoerd, gingen ook de prestaties van Pérez naar beneden. Lauda wijst bij Speedweek.com naar de kwaliteiten van de tweevoudig kampioen en hoopt dat Pérez snel de ondersteunende factor kan gaan spelen.

Beste nummer twee van de wereld

Tijdens het raceweekend in São Paulo waren de eerste barstjes tussen het duo van Red Bull zichtbaar. Verstappen wilde zijn teamgenoot er niet voorbij laten en had daar zo zijn redenen voor, zo vertelde hij. De zoon van Niki Lauda vermoedt dat het duo inmiddels prima door één deur kan, al moeten de neuzen nog wel dezelfde kant op staan. "Ik denk dat Max en Pérez het heel goed met elkaar kunnen vinden. Als ik Pérez was, zou ik proberen de beste nummer twee van de wereld te worden. Ik zou proberen wat races te winnen", zo luidt het advies aan het adres van de Mexicaanse Red Bull-coureur.

'Gewoon toegeven'

In het verleden zijn er namelijk al legendarische duo's geweest, zoals bijvoorbeeld Michael Schumacher en Rubens Barrichello bij Ferrari. Hoewel de Braziliaan natuurlijk ook overtuigd was van zijn eigen kunnen, was de realiteit dat Schumacher vaak de snellere was. Die situatie ziet Lauda ook bij Red Bull Racing en volgens de Oostenrijker zou het Pérez sieren als hij daar eerlijk voor uit zou komen. " Hij moet beseffen dat Max de betere is. Het is net als Rubens Barrichello en Michael Schumacher, hij moet het gewoon toegeven", aldus Lauda.