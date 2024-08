Verstappen maakt F1-media met de grond gelijk, Hamilton schittert op cover mannenblad | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Formule 1 begeeft zich momenteel volledig in de zomerstop en de coureurs en teams zijn volle bak aan het genieten van hun welverdiende vakanties. Ondertussen gaat de wereld van de koningsklasse natuurlijk nog onverminderd door: zo was er door Stefano Domenicali het nodige te melden over de nieuwe Formule 1-film die eraan zit te komen. Lewis Hamilton poseerde daarnaast in een Braziliaans mannenblad, terwijl Max Verstappen de vloer aanveegde met de gehele Formule 1-media.

Artikel gaat verder onder video

Domenicali zeker: film van Hamilton en Brad Pitt gaat Drive to Survive flink ovetreffen

De Formule 1 is in samenwerking met onder meer Brad Pitt en Lewis Hamilton hard aan het werk om een kaskraker van jewelste over de koningsklasse te fabriceren. Stefano Domenicali denkt dat de film - die volgend jaar verschijnt - alle verwachtingen gaat overtreffen. Het hele artikel lezen over de beroemde Formule 1-film? Klik hier!

Hamilton poseert met bijzondere foto op cover Braziliaans tijdschrift voor mannen

Lewis Hamilton is natuurlijk niet vies van het opzoeken van de media, het maken van foto's en het betrokken zijn bij de glitter en glamour. Inmiddels is hij in de zomerstop natuurlijk wat minder druk en nu poseert hij dan ook op geheel eigen wijze op het Braziliaanse tijdschrift van ELLE Men. Het hele artikel lezen over Lewis Hamilton zijn fotoshoot? Klik hier!

Verstappen laat trots 'Call of Duty-poppetje' zien aan Jos: "Daar kan ik flink op schelden"

Max Verstappen beleeft een grote jongensdroom met het rijden in de Formule 1. Af en toe lijkt zijn grootste hobby echter het simracen en gamen te zijn. In gesprek met vader Jos Verstappen laat de coureur trots zijn online character in de schietgame Call of Duty zien aan zijn pa. "Dat is mijn poppetje met Call of Dutÿ", zegt Verstappen trots tegen zijn pa. "Dat ziet er goed uit", reageert Jos. "Mooi he? Die naam niet, die moet je er ff uit blurren", zo opent het gesprek. Het hele artikel lezen over Max Verstappen zijn hobby? Klik hier!

Windsor begrijpt niks van Wolff: "Als Toto zijn werk goed had gedaan, had hij Newey gehaald"

Adrian Newey lijkt volgens de laatste berichten een krabbel te gaan zetten bij het team van Aston Martin en daarmee vist de concurrentie achter het net. Peter Windsor vindt het onbegrijpelijk dat Toto Wolff en Mercedes geen serieuze poging gewaagd hebben bij de topontwerper. "Het is veel beter om Adrian in je team te hebben dan dat je hem niet hebt", stelt hij op zijn YouTube-kanaal. Het hele artikel lezen over de uitspraken van Peter Windsor? Klik hier!

Verstappen baalt van Formule 1-journalisten: 'Ik kan al antwoorden voor ik de vraag hoor'

Max Verstappen is over het algemeen geen groot fan van alle randzaken die bij de Formule 1 komen kijken, zoals mediamomenten en PR-dingen. De Nederlander laat in zijn nieuwe documentaire op geheel eigen wijze weten hoe hij die verplichte nummertjes door probeert te komen. "In gedachten ben ik allang aan andere dingen aan het denken. Ik zet mijn hersenactiviteit gewoon op één procent, zodat de tijd een stuk sneller voorbij vliegt", zegt hij onder meer. Het hele artikel lezen over over Max Verstappen zijn kritiek? Klik hier!

Gerelateerd