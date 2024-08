Max Verstappen beleeft een grote jongensdroom met het rijden in de Formule 1. Af en toe lijkt zijn grootste hobby echter het simracen en gamen te zijn. In gesprek met vader Jos Verstappen laat de coureur trots zijn online character in de schietgame Call of Duty zien aan zijn pa.

Verstappen heeft naast het racen nog een aantal hobby's waar hij van geniet en zoals bekend is één van de hobby's waar hij het meeste tijd aan besteedt het simracen. De regerend wereldkampioen doet met enige regelmaat met zijn Team Redline mee aan online race-evenementen en de streams van die evenementen worden doorgaans goed bekeken. Daarnaast zijn die streams ook vaak goed voor de nodige Verstappen-content, want een blad voor de mond neemt de Limburger ook in zijn simrace set-up doorgaans niet.

Call of Duty

Naast het simracen, speelt Verstappen met zijn gamevrienden soms ook andere spellen als voetbalgame FIFA en shooter Call of Duty. Mogelijk een onbekende wereld voor vader Jos en het is zoon Max die hem er even in meeneemt tijdens de Viaplay-documentaire Off the Beaten Track: "Dat is mijn poppetje met Call of Dutÿ", zegt Verstappen trots tegen zijn pa. "Dat ziet er goed uit", reageert Jos. "Mooi he? Die naam niet, die moet je er ff uit blurren", zegt Verstappen vervolgens in de camera. "Papa moet even inzoomen, want dat gaat niet meer zomaar. Dat is een beetje jouw uitlaatklep", stelt Jos. De Red Bull-coureur bevestigt dat het buiten de Formule 1 inderdaad soms lekker is om flink te vloeken in het schietspel: "Ja inderdaad, daar kan ik wel flink op schelden."

max proudly showing off his ✨pretty ✨ cod character pic.twitter.com/1J5pIzHqMS — nini (@SCUDERIAFEMBOY) August 8, 2024

