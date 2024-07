Aan alles is te merken dat het raceweekend in België hét weekend moet worden waarin Sergio Pérez zijn wederopstanding gaat bewerkstelligen. Red Bull-teambaas Christian Horner stelt dat 'Checo' de toekomst bij het team in eigen handen heeft en benadrukt dat de Mexicaan in België een goed weekend moet hebben.

Over het stoeltje van Pérez bij Red Bull Racing is een heleboel te doen en dat heeft alles te maken met de vorm waarin de 34-jarige Pérez zich momenteel bevindt. Hoewel 'Checo' in Hongarije nog als zevende over de streep kwam en het daarmee minder slecht deed dan in de wedstrijden daarvoor, is het verschil tussen hem en teamgenoot Max Verstappen wel aanzienlijk. Zo leidt de Nederlander nog altijd het kampioenschap met 265 punten, daar waar Pérez het op dit moment met 124 punten moet doen.

'Checo moet goed weekend hebben'

Dr. Helmut Marko heeft onlangs aangegeven dat er in de zomerstop een evaluatiemomentje zal volgen over de prestaties van Pérez. In gesprek met Sky Sports F1 benadrukt teambaas Horner dan ook dat dit het weekend moet worden waarin Pérez terugslaat. "De toekomst van Checo ligt in zijn handen. Hij moet een goed weekend hebben, want we hebben zijn punten nodig voor het constructeurskampioenschap en McLaren heeft de afgelopen races veel hersteld."

Constructeurstitel verdedigen

Red Bull staat nog altijd bovenaan in het klassement bij teams, maar de voorsprong bedraagt na veertien Grands Prix 51 punten. "We hebben hem nodig om terug te keren naar het niveau dat hij in de eerste vier of vijf races liet zien. In de komende elf races moeten we de constructeurstitel verdedigen, dus we hebben twee coureurs nodig die punten scoren, dus ervaring is belangrijk", stelt Horner. In België krijgt Pérez dus een kans om zichzelf te revancheren en Horner hoopt dat Pérez die dan ook gaat pakken. "We hebben hem wel vaker terug zien komen, nadat hij bijna ten onder ging. Hij is best wel veerkrachtig wanneer hij met zijn rug tegen de muur staat." De missie in Spa-Francorchamps is dan ook duidelijk. "Hij weet dat hij sterke resultaten dit weekend nodig heeft."