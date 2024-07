Volgens voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle is de commerciële kant van Sergio Pérez en de centjes die hij meeneemt, de enige reden waarom hij vandaag de dag in de RB20 zit. De Mexicaan heeft onlangs zijn handtekening onder een contractverlenging gezet, maar heeft uit de afgelopen vijf races slechts elf punten weten te pakken, waardoor de druk op zijn positie is toegenomen.

Het Oostenrijkse team zag Pérez halverwege dit seizoen al kwakkelen en had de hoop dat dit zou verdwijnen met het aanbieden van de contractverlenging. Toch lijkt niets minder waar te zijn, want de vormdip van de Mexicaan houdt nog altijd aan. In de Sky Sports F1-podcast gaat Brundle in op de situatie bij Red Bull Racing, waarbij hij de optredens van Pérez inmiddels 'pijnlijk' vindt worden.

Pérez in de problemen nu RB20 tegenvalt

Pérez heeft een aantal investeerders uit Mexico achter zich staan en Brundle wijst daar dan ook naar: "We weten dat het commercieel aantrekkelijk voor ze is en we weten dat hij een goede aanvulling is op Max. Hij is normaal gesproken snel genoeg om goed werk te leveren en relevante informatie te brengen - niet snel genoeg om vooral Max dwars te zitten - en het werkt voor hen en ze hebben beide kampioenschappen gewonnen." Toch is de situatie inmiddels veranderd, want McLaren, Mercedes en in mindere mate Ferrari, kunnen nu ook om de bovenste plekken vechten. "Maar plotseling hebben ze wat rivalen om zich heen en kunnen ze de constructeurstitel niet makkelijk winnen zonder dat Sergio in topvorm is."

Commercie

Brundle wijst naar de sponsoring van 'Checo' en de commerciële waarde en met de Mexicaanse Grand Prix die nog moet komen, zou Red Bull een slecht figuur slaan door Pérez uit de wagen te zetten, zo stelt hij. "Als hij een 'B-coureur' was en nationaliteit of commercialiteit er niet toe deden, dan hadden ze hem wel vervangen - laten we eerlijk zijn", zo vermoedt de analist.

Wie dan naast Verstappen?

Toch vindt hij ook dat er niet een duidelijke vervanger klaarstaat. "Dit is een moeilijke. Het probleem is dat Verstappen het hoofd van een jonge coureur komt en hem kan breken, omdat hij zo snel is en hij een auto aankan die een beetje levendig is in een snelle bochten." Daarom vindt Brundle dat Daniel Ricciardo, die de klappen van de zweep kent, de meest geschikte vervanger is, maar het momenteel niet laat zien. "We voelen dat Daniel onder druk staat voor zijn stoeltje, laat staan dat hij wordt beloond, door middel van een overstap naar het topteam." Brundle zou toch Liam Lawson een kans geven: "Hun F2-jongens zullen er niet klaar voor zijn. Ik denk dat ik Lawson erin zou zetten en kijken wat hij kan doen en proberen hem klaar te stomen. Hij lijkt vrij sterk."

