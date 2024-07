Dr. Helmut Marko vergelijkt de twee wereldkampioenen die Red Bull Racing heeft weten voort te brengen: Max Verstappen & Sebastian Vettel. De Limburger kan aan het einde van dit seizoen de Duitser evenaren qua wereldkampioenschappen en in gesprek met GrandPrix247 legt Marko het duo naast elkaar.

Vettel werd in 2010 voor het eerst wereldkampioen en het was ook direct de bekroning van het werk van Marko, Christian Horner en eigenaar Dietrich Mateschitz. Red Bull debuteerde in 2005 in de Formule 1 en door de andere teams werd er wat argwanend naar de brigade uit Milton Keynes gekeken. Red Bull presenteerde zichzelf dan ook als rebels team, waarbij feesten ook een onderdeel van het pakket was. Toch was het team niet zomaar naar de Formule 1 gekomen en het kampioenschap in 2010 was daar de bevestiging van. Ook de eerste titel van Verstappen eind 2021 was bijzonder. Zo maakte Mercedes vanaf 2014 de dienst uit binnen de koningsklasse en was het Verstappen die uiteindelijk die dominantie wist te doorbreken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen wijst naar letsel na crash met Hamilton op Silverstone in 2021

'Seb' duikt in details, Verstappen duikt in racezitje

Marko houdt niet echt van vergelijken, want elke coureur is in zijn ogen uniek. Op verzoek van het medium doet de 81-jarige het echter toch. "Seb is een coureur die tot in het kleinste detail werkt en veel technische feedback nodig heeft voordat hij snel gaat. Maar als hij eenmaal alles onder controle heeft, ja, dan levert hij", zo wijst hij naar Vettel als iemand die alles tot aan de details uitzoekt. Verstappen is in de ogen van de adviseur een veel puurdere racer: "Max is veel meer een coureur van nature. Hij springt in de auto en is snel. Bij Max draait het alleen maar om racen. Je weet wel, na een Grand Prix. Hij springt dan op zijn simrace-stoel, wat erg moeilijk is voor mij om te begrijpen, maar hij vindt het leuk."

Allebei even gek van het racen

Wel ziet Marko ook overeenkomsten. Zo zijn beide mannen gek van het spelletje en doen ze daar alles voor: "Zowel Seb als Max hebben hun eigen mening en zijn niet verlegen om zich uit te spreken. Seb wil net als Max de beste auto hebben en hij leeft zijn eigen leven." Toch is er één kwaliteit van Verstappen die Vettel in de ogen van Marko niet heeft: "Maar de inzet van Max is zo ongelooflijk. Het grootste voordeel van Max is dat hij geen warming-up nodig heeft."

Gerelateerd