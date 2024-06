Jordan zou Verstappen raceverbod hebben gegeven, Domenicali wil bandenwissels aanpakken | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen

De Grand Prix van Spanje staat voor de deur en op donderdag was het, zoals we gewend zijn, tijd voor de traditionele mediadag. Daarop werd er door thuisheld Fernando Alonso onder meer gesproken over niemand minder dan Adrian Newey, die na dit seizoen op vrije voeten staat in de Formule 1. Bovendien waren er opmerkelijke uitspraken van Eddie Jordan en James Allison en was er een weerbericht die er voorlopig nog niet al te rooskleurig uitziet voor de Grand Prix van deze zondag.

Artikel gaat verder onder video

Nieuwe weersverwachtingen voor F1 Grand Prix van Spanje laten grote kans op regen zien

De poncho's en paraplu's kunnen weer uit de kast worden getrokken voor de F1 Grand Prix van Spanje. Er is een grote kans op regen boven het Circuit de Barcelona-Catalunya en dan vooral op de zondag. Op zaterdag 22 juni vinden Vrije Training 3 en de kwalificatie plaats om 12:30 en 16:00 uur, respectievelijk. Dan lijkt de zon eventjes de overhand te hebben met slechts 25% kans op regen en dan vooral in de avond. Op zondag 23 juni krijgen we mogelijk te maken met een tweede regenrace op rij. De rode lichten gaan uit om 15:00 uur. De kans op neerslag is dan maar liefst 78%. Lees hier het hele artikel over de weersvoorspellingen van dit weekend.

Jordan: 'Als ik teambaas van Verstappen was geweest, zou ik dat hebben verboden'

Eddie Jordan vertelt dat als hij de teambaas van Max Verstappen was geweest, hij niet had toegestaan dat de Red Bull Racing-coureur eerder dit seizoen tijdens een Formule 1-weekend ook meedeed aan een sim-race evenement. De Ier erkent tegelijkertijd echter dat de Nederlander een klasse apart is. Ik zou dat niet hebben toegestaan als ik de baas was geweest", klinkt het in de podcast Formula For Succes. "Als ik Christian was geweest, had ik gezegd: 'Sorry Max. Je bent hier, je krijgt ontzettend veel betaald om de sponsoren, het team en iedereen die bij de fabrikant hoort, te vertegenwoordigen.'" Lees hier het hele artikel met de uitspraken van Eddie Jordan.

Kwartje is gevallen bij Allison: "Hoe konden we zo dom zijn?"

De technisch directeur van Mercedes, James Allison, heeft inmiddels door hoe de W15 verbeterd kan worden, zonder dat dit ten koste gaat van het verlies van downforce. De Brit is in de Beyond the Grid-podcast eerlijk over de progressie van het Duitse team en stelt dat het toch wel lang heeft geduurd voordat het team de kneepjes van het huidige tijdperk door heeft gekregen. Lees hier het hele artikel met de uitspraken van James Allison.

Domenicali duidelijk over bandenwissels tijdens rode vlag: "Dit mag nooit meer gebeuren"

De F1 Grand Prix van Monaco van vorige maand werd gezien als een van de saaiste races uit de recente geschiedenis van de koningsklasse. Ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft de kritiek gelezen en hoopt door middel van een regelverandering een herhaling te voorkomen. "Dit jaar hadden we een rode vlag in de eerste ronde en iedereen kon automatisch zijn pitstop maken. Dit mag nooit meer gebeuren. We moeten dit soort scenario's beter anticiperen en aanpakken met regels", stelt de Italiaanse CEO van de Formule 1. Lees hier wat Stefano Domenicali te zeggen heeft over de bandenwissels.

Alonso wuift berichten over Newey weg: "Geruchten zijn geruchten"

Volgens Fernando Alonso is de eventuele komst van Adrian Newey naar Aston Martin op dit moment nog een broodje aap-verhaal. Zo wijst de tweevoudig wereldkampioen op de persconferentie naar dezelfde bron, die eerder ook al vertelde dat Newey had getekend bij Ferrari. "Ik mag Adrian Newey erg graag. Hij heeft alle teams geholpen om beter te worden; om altijd op zoek te gaan naar een betere versie van onszelf; en nu hij vrij is, op de markt, zouden we logischerwijs allemaal die mogelijkheid willen, of ervan dromen", zo begint hij zijn betoog. Lees hier wat Fernando Alonso zegt over Adrian Newey .

Gerelateerd