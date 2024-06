In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere nieuws vanuit het Mercedes-kamp. Duitse media meldden dat de grootmacht uit Brackley voor Andrea Kimi Antonelli heeft gekozen als opvolger van Lewis Hamilton vanaf 2025. Verder heeft McLaren-CEO Zak Brown olie op het vuur gegooid omtrent de onrust binnen Red Bull Racing, heeft Helmut Marko gereageerd op beschuldigingen van vals spel aan het adres van de kampioensformatie, en heeft Damon Hill Max Verstappen geprezen om zijn genialiteit de afgelopen paar races. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

'Mercedes beslist over stoeltje 2025 na wegvallen droomoptie Verstappen'

Mercedes lijkt voor 2025 de knoop door te hebben gehakt. De droom om Max Verstappen naar Mercedes te halen gaat niet door, net zoals dat Carlos Sainz zijn toekomst naar verluidt niet aan de Zilverpijlen gaat verbinden. De keuze is bij Mercedes schijnbaar daarom gevallen op de derde optie: Andrea Kimi Antonelli. "Na Ferrari en Red Bull Racing, heeft Mercedes nu ook besloten welke coureurs het rijdersduo in 2025 zullen gaan vormen. Volgens informatie van RTL en Sport.de, zal Mercedes aan het 2025-seizoen beginnen met George Russell en jongeling Andrea Kimi Antonelli." Ook wordt gemeldt dat Carlos Sainz naar bij Williams heeft getekend. Meer lezen over dit transfernieuws? Klik hier.

Brown over 'Verstappen-drama': "Jos was heel erg uitgesproken"

Zak Brown, CEO van McLaren, is van mening dat het hele 'Verstappen-drama' nog lang niet voorbij is, omdat de situatie bij Red Bull Racing 'instabiel' is en het team 'geen goed fundament heeft' op dit moment. "Blijft hij of vertrekt hij? Hij heeft een contract, maar zijn vader was heel erg uitgesproken. Het is ongetwijfeld een geweldig raceteam, maar het is nu een hele instabiele omgeving, en dat zien we ook met het vertrek van Adrian [Newey]. Je kan ze nooit uitsluiten, want het is een ongelofelijk team. Naar mijn mening is het echter een team dat geen sterke fundamenten heeft nu", klinkt het onder andere. De volledige woorden van Brown over Red Bull en Verstappen lezen? Klik hier.

Marko reageert op beschuldigingen van vuil spel Red Bull: 'Hamilton deed het ook'

Max Verstappen schreef de enerverende F1 Grand Prix van Canada op zijn naam en terwijl Red Bull Racing de overwinning vierde, werden ze tegelijkertijd op social media beticht van mogelijk vuil spel, omdat Sergio Pérez doorreed na een incident met schade aan zijn auto, waarmee een safety car voorkomen werd. Helmut Marko heeft daar zijn mening over klaarliggen. "Daar gaan we niet verder over discussiëren, want we kunnen ons wel over een gridstraf van drie plekken heen zetten," begon de hoofdadviseur van Red Bull bij oe24. "Op dat moment wisten we niet hoe erg de schade was. En je weet nooit hoeveel brokstukken van de auto gaan vliegen. Anderen zijn doorgereden met meer loshangende onderdelen. Lewis Hamilton won ooit op Silverstone op slechts drie wielen." De volledige reactie van Marko lezen? Klik hier.

'Red Bull ziet rivalen trucje met voorvleugel uithalen, Horner beweert dat FIA expres wegkijkt'

Ferrari en McLaren zouden volgens Red Bull Racing dit seizoen een trucje uithalen met de voorvleugel. Sinds de F1 Grand Prix van Canada doet Mercedes naar verluidt hetzelfde. Christian Horner denkt de FIA expres wegkijkt, zo is verteld aan Auto Motor und Sport. "Vanaf Imola zijn er verhitte discussies over de voorvleugel, aangewakkerd door Red Bull," begon F1-analist Michael Schmidt. "Ze beweren dat de voorvleugel veel buigt, zeker bij McLaren. Ze zien het ook bij Ferrari en nu ook bij Mercedes. Het is een beetje apart dat dit van Red Bull komt, aangezien ze kampioen waren in dit soort dingen, maar nu worden ze nerveus. Christian Horner heeft mij verteld dat de FIA "expres" wegkijkt." Het volledige verhaal lezen? Klik hier.

Hill prijst genialiteit Verstappen: "Dat heeft hem dit seizoen overwinningen opgeleverd"

Damon Hill is onder de indruk van het optreden van Max Verstappen in Canada. Volgens de voormalig wereldkampioen Formule 1 zijn er dit seizoen al meerdere races gewonnen door de "genialiteit" van de Nederlander. "Je kunt inmiddels rustig stellen dat er dit seizoen een aantal races zijn geweest waar de overwinning werd verzilverd door de genialiteit van Max en zijn vermogen om rustig te blijven onder druk", vertelt de wereldkampioen van 1996 in de podcast van Sky Sports F1. "Ik was ontzettend onder de indruk van het feit dat hij niet afgeleid raakte door zijn mindere start. In plaats daarvan sloot hij keurig aan en wachtte hij rustig zijn moment af." De volledige uitspraken van Hill over Verstappen lezen? Klik hier.

