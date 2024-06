Damon Hill is onder de indruk van het optreden van Max Verstappen in Canada. Volgens de voormalig wereldkampioen Formule 1 zijn er dit seizoen al meerdere races gewonnen door de "genialiteit" van de Nederlander.

Red Bull Racing lijkt een deel van hun voordeel qua performance op de concurrentie te hebben ingeleverd. In Miami ging de overwinning naar Lando Norris in de McLaren, in Imola wist Verstappen de Brit nipt achter zich te houden, in Monaco kwam Charles Leclerc als eerste over de streep en in Canada wist Verstappen door middel van een ijzersterk optreden én wat hulp van een goed getimede safety car de overwinning uit het vuur te slepen, maar moest hij voor het eerst ook serieus rekening houden met George Russell in de Mercedes.

Moeilijkheden Red Bull Racing

Of de grootmacht uit Oostenrijk weer wat weg weet te lopen bij de concurrentie zodra de huidige problemen rondom de RB20 getackeld zijn is nog even afwachten, maar op het moment is er in ieder geval een interessant gevecht gaande tussen maar liefst vier teams. Red Bull Racing, McLaren, Ferrari en Mercedes (die laatste in ieder geval in Canada) doen allemaal mee om de podiumplaatsen. Dat Verstappen zijn overwinningen in de sport aan een weet te rijgen door zijn dominante wagen, is volgens Damon Hill dan ook onzin.

Genialiteit Max Verstappen

"Je kunt inmiddels rustig stellen dat er dit seizoen een aantal races zijn geweest waar de overwinning werd verzilverd door de genialiteit van Max en zijn vermogen om rustig te blijven onder druk", vertelt de wereldkampioen van 1996 in de podcast van Sky Sports F1. "Ik was ontzettend onder de indruk van het feit dat hij niet afgeleid raakte door zijn mindere start. In plaats daarvan sloot hij keurig aan en wachtte hij rustig zijn moment af. Hij klaagde over de boordradio wel over problemen aan zijn auto, maar hij klinkt alleen chagrijnig als iets of iemand hem in de weg zit."

