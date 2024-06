In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwamen Kelly Piquet en Max Verstappen met een statement op Instagram over online misbruik en het verspreiden van fake news, reageerde Red Bull Racing-teambaas Christian Horner op de uitspraken van onder meer James Allison van Mercedes, liet Helmut Marko weten wie volgens hem het beste rijdersduo van de Formule 1 is, stelde Zak Brown dat de huidige situatie bij Red Bull 'erg giftig' is en was Mercedes genoodzaakt te reageren op commotie na een tweet op X van het team. Dit is de GPFans Recap van 11 juni.

Kelly Piquet en Verstappen openbaren statement na online misbruik

Kelly Piquet en Max Verstappen zijn dinsdag met een statement naar buiten gekomen om zich uit te spreken tegen online haat en misbruik, negatieve reacties en het verspreiden van leugens via social media. Wat precies de aanleiding is voor het statement, is niet duidelijk, maar het is iets waar Kelly Piquet al drie jaar lang last van heeft. Meer lezen over het statement van Kelly Piquet en Max Verstappen? Klik hier!

Horner reageert op Mercedes-sneer: "Hun update verslagen met onze downgrade"

Max Verstappen won afgelopen weekend in Canada de race, wat voor teambaas Christian Horner reden genoeg was om opnieuw te reageren op de opmerking van James Allison, technisch directeur van Mercedes. De Brit liet in aanloop naar de Grand Prix van afgelopen zondag optekenen dat her erop leek dat de update van Red Bull Racing in de praktijk een downgrade is geweest. Meer lezen over wat Horner over de 'downgrade'-opmerking te zeggen had? Klik hier!

Mercedes reageert via social media op kritiek vanuit fans na 'ongepaste' bericht op X

Via social media heeft Mercedes gereageerd op kritiek vanuit fans van de Duitse grootmacht. De aanleiding voor het statement was een post na afloop van de Grand Prix van Canada op X, met als focus dat de eerste bokaal van het seizoen binnen was. Lewis Hamilton won eerder al eremetaal tijdens de sprintrace in China. Meer lezen over de reactie van Mercedes op de commotie? Klik hier!

Marko passeert Verstappen en Pérez bij vraag over sterkste rijdersduo op de Formule 1-grid

Helmut Marko noemt niet Max Verstappen en Sergio Pérez als hij gevraagd wordt naar de sterkste line-up op de Formule 1-grid, maar wijst in plaats daarvan naar het duo van McLaren. En dat zal waarschijnlijk weinig met de performance van de Nederlander te maken hebben. Meer lezen over wie volgens Marko het beste rijdersduo in de Formule 1 is? Klik hier!

Brown ziet 'giftige omgeving' bij Red Bull: "Zit nog meer aan te komen"

De hele situatie rondom teambaas Christian Horner heeft volgens McLaren CEO Zak Brown gezorgd voor een 'giftige omgeving' binnen het Red Bull Racing-team waar ze 'de komende jaren' nog erg veel last van gaan krijgen. Meer lezen over wat Brown te zeggen had over de huidige situatie van Red Bull? Klik hier!

