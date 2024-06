De F1 Grand Prix van Canada leverde zondagavond veel spektakel op. Max Verstappen won, maar moest figuurlijk en ook bijna letterlijk alle zeilen bijzetten om de zege over de streep te trekken. Een paar conclusies na de race in Montreal.

Verstappen en George Russell hadden op zaterdag al voor een spectaculaire kwalificatie gezorgd door allebei een 1:12.000 te rijden. Russell had zijn tijd echter eerder gereden, waardoor hij zondag vanaf P1 mocht beginnen en Verstappen vanaf P2. Verstappen liet in de openingsfase een gat vallen, reed dit vervolgens weer dicht om daarna Lando Norris P1 over te zien nemen. Na twee safety cars en een beslissende overgangsfase van nat naar droog, waarin Lando Norris vanaf P1 met McLaren een strategische blunder maakte door een rondje te lang door te rijden, reed Verstappen op P1 en liet hij deze positie niet meer gaan. Verstappen won, voor Norris en Russell. De coureur van Mercedes kon Hamilton net van zich afhouden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen slaat terug met zege in uiterst vermakelijke Grand Prix van Canada

Bizarre kwalificaties in Canada

Daar waar alles wat er op zondag gebeurde al erg vermakelijk was, begon het spektakel eigenlijk al op zaterdag. De kwalificatie voor de race bleek namelijk enorm vermakelijk en spannend te zijn. In Q1 werd Sergio Perez al uitgeschakeld, terwijl tijdens Q2 zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz klaar bleken te zijn. Tijdens Q3 was daar echter de climax van de zaterdag: Russell en Verstappen die allebei dezelfde tijd reden: 1:12.000. Russell reed de tijd echter als eerste, waardoor hij vanaf P1 en Verstappen vanaf P2 moest beginnen. Een kwalificatie zoals we die lang niet meer gezien hadden in de koningsklasse.

Norris en McLaren maken strategische fout

Toch had Norris op zondag de race ook prima kunnen winnen. De Brit begon vanaf P3, maar reed voor de eerste safety car en pitstop-fase op P1 nadat hij zowel Russell als Verstappen had ingehaald. De safety car kwam echter net op het verkeerde moment naar buiten voor Norris, waardoor hij tijd verloor en pas een ronde later zijn pitstop kon maken. Daardoor viel hij weer terug naar P3, vlak voor teamgenoot Oscar Piastri.

Tijdens de overgang van intermediates naar hards of mediums ging McLaren samen met Norris echter zelf in de fout. Daar waar vier van de top vijf coureurs al naar binnen waren gegaan, ging Norris nog een paar rondjes door op de intermediates. Daardoor kwam hij weer op P1 terecht. Even had hij meer dan 21 seconden voorsprong op Verstappen, maar de Brit reed een ronde te lang door en kwam na zijn pitstop vervolgens net achter Verstappen op P2 weer de baan op. Daarna bleek P2 ook het hoogst haalbare te zijn voor de Brit, die Russell en Hamilton wel voor kon blijven.

Regen zorgt voor vermaak in Montreal

Of de race een spektakelstuk was geweest zonder regen, zullen we nooit weten. Feit is dat de regen wel heeft gezorgd voor verschillende pitstopfases en safety cars en dat het speelveld gelijk werd. Verstappen, McLaren en Mercedes vochten om de podiumplekken, waarbij er uiteindelijk tijdens de race drie verschillende coureurs op P1 reden. Het is een trend die de afgelopen raceweekenden al een beetje in is gezet: de races worden spannender en Red Bull en Verstappen domineren niet meer zoals dat aan het begin van 2024 en tijdens de seizoenen 2022 en 2023 het geval was. De vraag is of dit circuit-specifiek was en alles tijdens de komende races in Europa weer anders gaat zijn, of dat Ferrari, McLaren en Mercedes echt dichter in de buurt zijn gekomen en een uitdaging vormen.

Dramatisch weekend Ferrari en Williams

Het team dat niet mee kon doen aan het gevecht voorin met Verstappen, McLaren en Mercedes, was Ferrari. Het team dat zo goed presteerde in Monaco, was eigenlijk vanaf de vrijdag al niet in vorm. De kwalificatie verliep zoals gezegd erg matig, maar de race ging eigenlijk nog slechter. Leclerc en Sainz konden zich geen weg banen door het veld en kwamen vast te zitten in een grote groep. Vervolgens viel Leclerc uit met motorproblemen en zou Sainz betrokken zijn bij een crash met Alexander Albon. De twee Ferrari's vielen dus uit, waardoor Red Bull 25 punten uitliep en McLaren 28 punten in zou lopen op Ferrari bij de constructeurs.

Voor Williams was het ook wederom geen fantastisch weekend. Na het goede resultaat van Albon in Monaco, bleek dit er tijdens de race in Canada niet in te zitten. Albon was uiteindelijk het slachtoffer van een foutje van Sainz en werd meegenomen in zijn crash. Dit terwijl Albon een aardige race reed. Logan Sargeant reed zelf tegen de muur aan en veroorzaakte een safety car, waardoor ook Williams dus met allebei de auto's de finish niet zou halen.

Pérez is zijn vorm volledig kwijt

Dan nog maar eens iemand die zijn vorm compleet kwijt is: Pérez. De Mexicaan heeft een nieuw contract tot eind 2026 op zak, waarbij het tweede seizoen een optie is, maar presteert de afgelopen raceweekenden niet geweldig. In Imola ging het al niet fantastisch en werd de Mexicaan achtste, terwijl hij in Monaco door toedoen van Kevin Magnussen uitviel. In Canada haalde hij dus eerst Q1 niet, waarna hij vervolgens bij een incident zijn achtervleugel beschadigde en zijn race voorbij was. Het tweede weekend op rij dus dat Pérez geen punten scoort, en het tweede weekend op rij dat teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko kritisch moesten zijn op de teamgenoot van Verstappen. Zelfs de Nederlander liet zijn ongenoegen over de vorm van Pérez even merken na de race.

Tsunoda plakt er nog een jaar aan vast bij Visa Cash App RB

Nadat voor het raceweekend in Canada al bekend werd dat Esteban Ocon na dit seizoen vertrekt bij Alpine, maakte Visa Cash App RB tijdens het raceweekend in Canada bekend dat Tsunoda ook in 2025 voor het team zal racen en binnen het team van Red Bull Racing blijft. De Japanner is bezig aan zijn beste seizoen in F1 en kan zich nu focussen op het sportieve gedeelte, terwijl het team bezig kan gaan met zoeken naar een teamgenoot voor 2025. Daniel Ricciardo en Liam Lawson lijken wat dat betreft de favorieten te zijn.

Alpine blijft zich herpakken, maar niet zonder controversie

Begin dit seizoen stond Alpine stijf onderaan in alle statistieken, maar de afgelopen paar raceweekenden heeft het team zich herpakt. Het team scoorde in Canada zelfs met twee auto's punten en staat nu met vijf punten op de achtste plaats bij de constructeurs. Het team is consistent sneller dan Williams en vooral Kick Sauber, iets wat aan het begin van dit seizoen niet het geval was. Met de negende plaats van Pierre Gasly en de tiende plaats van Esteban Ocon kende Alpine het beste weekend van 2024.

Het was echter wederom niet een weekend zonder controversie. Ocon was niet zo blij met het feit dat hij aan het einde van de race teamgenoot Gasly erlangs moest laten voor P9, omdat het team dacht dat hij een grotere kans had om P8 van Ricciardo af te pakken. Hier slaagde de Fransman echter niet in, waardoor Gasly dus negende werd en Ocon tiende. Ocon kreeg zijn plek, nadat bleek dat Gasly Ricciardo niet ging inhalen, niet terug. De vertrekkende coureur was hier niet al te blij mee, iets wat hij achteraf liet merken. Ondanks dat de sportieve prestaties dus aan het verbeteren zijn, blijft het rommelen binnen Alpine.

Gerelateerd