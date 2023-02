Remy Ramjiawan

Maandag 27 februari 2023 18:17 - Laatste update: 18:20

Volgens voormalig Formule 1-teambaas Eddie Jordan, hoeft Sergio Pérez niet bang te zijn voor een eventuele vervanging door Daniel Ricciardo. De Brit vindt Checo de ideale oplossing voor het tweede zitje bij het Oostenrijkse team en verwacht niet dat Red Bull dat wil gaan veranderen.

Toen aangekondigd werd dat Ricciardo als reservecoureur bij Red Bull Racing aan de slag zou gaan, werd er meteen met een schuin oog naar Pérez gekeken. De Mexicaan reed weliswaar in 2022 zijn beste seizoen ooit, maar het onderlinge verschil met teamgenoot Max Verstappen was gigantisch. In het coureursklassement kwam Checo niet verder dan de derde plek en keek de Mexicaan aan tegen een achterstand van 149 punten op zijn Nederlandse teamgenoot. Vele stemmen stelden dat Ricciardo als verzekering werd binnengehaald en zodra Pérez niet presteert, kan de Australiër in de wagen klimmen. Jorden legt bij OLBG uit dat hij dat niet ziet gebeuren.

Artikel gaat verder onder video

'Pérez wint wanneer het moet'

"Er is geen kans dat Checo Pérez wordt vervangen door Daniel Ricciardo. Checo is één van de lievelingen in dat team. Vergeet niet wat Checo allemaal heeft gedaan. Hij is een briljante steun voor Max. Hij [Pérez] is sterk, hij kan winnen wanneer hij moet winnen, of wanneer hij de kans en mogelijkheid heeft om te winnen", zo ziet Jordan dat Pérez opstaat, als Verstappen een keertje niet kan scoren. Ook het momentje tussen het duo in Brazilië, dat ziet Jordan niet als breekpunt. "Er was een beetje ruzie tussen die twee, en de kans om tweede te worden in het kampioenschap, dat was een andere kwestie."

Eddie Irvine

Schumacher en Irvine

Daar waar Valtteri Bottas de ideale tweede coureur voor Lewis Hamilton was, is dat ook zo bij het duo van Red Bull. Jordan werpt een blik in de geschiedenis van de koningsklasse en wijst naar een ander duo. "Het is een perfect scenario voor Red Bull, zoals het was voor Michael Schumacher en Eddie Irvine. Irvine was gelukkig, hij begreep de regels, hij werd betaald op basis van wat hij overeengekomen was te doen", zo wijst hij naar de duidelijke pikorde.

Sergio Pérez

Checo wordt niet vervangen

Pérez wil nog altijd een gooi doen naar het wereldkampioenschap, maar volgens Jordan moet hij zich simpelweg richten op de 'Ivrine-rol'. "Ik weet zeker dat Checo hetzelfde is. Hij brengt flink wat sponsoring naar het team, ik betwijfel of Daniel Ricciardo dat doet, niet op hetzelfde niveau als de Mexicaan dat kan brengen. Het grootste wat Red Bull heeft, is continuïteit. Ze zullen dat niet willen veranderen", stelt Jordan. Ondanks de aanwezigheid van Ricciardo, hoeft Perez zich volgens Jordan dus geen zorgen te maken. "Checo ontslaan? Dat zie ik helemaal niet gebeuren", aldus Jordan.