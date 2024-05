Frédéric Vasseur kon zijn geluk niet op in Monaco. Niet alleen wist Charles Leclerc de felbegeerde pole position te claimen in het prinsdom, ook wist hij de daaropvolgende Grand Prix te winnen. Daarnaast stond de tweede Ferrari-coureur, Carlos Sainz, ook op het podium in Monte Carlo. Reden genoeg dus om een bommetje te doen in de wateren van Monaco.

Het was een fantastisch weekend voor Ferrari in Monaco en Leclerc. Laatstgenoemde boekte eindelijk een zege in zijn thuisland, iets daar hij al enige tijd naar op zoek was. Ook claimde hij de dag ervoor de uiterst belangrijke eerste startpositie tijdens de kwalificatie. Sainz verscheen ook op het podium en concurrent Red Bull Racing liet belangrijke punten liggen. Het was dus in meerdere opzichten een uitstekend weekend voor de Scuderia. En dat moest na afloop uiteraard gevierd worden. En hoe doe je dat anders in Monaco, dan met een bommetje in de haven.

Artikel gaat verder onder video

Vasseur én Leclerc te water in Monaco

Traditiegetrouw begaf de Ferrari-crew zich na afloop van de Grand Prix richting de nabij gelegen haven. Vasseur kon nog net op tijd de champagnefles, met daarop een GoPro-camera bevestigd, afgeven aan één van zijn teamleden, alvorens hij door Leclerc in het water werd geduwd. De teambaas probeerde tijdens zijn val nog een soort van bommetje te fabriceren, maar erg succesvol was deze niet. Leclerc was vervolgens wel zo sportief om zelf ook een duik te nemen in de wateren van Monaco. Bekijk de beelden van het hilarische moment hieronder.

Gerelateerd