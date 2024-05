Welkom bij het liveblog over de Grand Prix van Monaco. Het is tijd voor één van de kroonjuwelen van de Formule 1-kalender en dat is de race door de straten van Monte Carlo. Thuisheld Charles Leclerc start vanaf pole position, maar kan hij de overwinning ook pakken? En wat kan Max Verstappen vanaf P6 uitrichten? We gaan het allemaal zien vanaf 15:00 uur, want dan gaan de startlichten uit voor de grote prijs van Monaco.

Artikel gaat verder onder video

Gerelateerd