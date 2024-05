Leclerc zet dominantie voort in VT3, Verstappen klimt naar P2 met beter gevoel in RB20

Charles Leclerc zet zijn dominantie in Monaco voort door ook in de laatste training de snelste tijd te noteren. De Monegask was met een 1:11.369 de snelste coureur, al wist Max Verstappen de slechte vrijdag te laten verdwijnen door als tweede op de tijdenlijst te staan en slechts twee tienden toe te geven. Lewis Hamilton was uiteindelijk de man die met een 1:11.710 op de derde stek werd afgevlagd.

Om klokslag 12:30 uur was het tijd voor de derde en tevens laatste vrije training in Monaco. Tijdens de eerste inleidende beschietingen op vrijdag bleek al dat Red Bull Racing een flinke kluif zou krijgen in Monaco. Zo was Max Verstappen allerminst tevreden over de RB20 en dat bleek ook wel vrijdagavond, waarbij de Nederlander liet optekenen dat hij geen goed weekend verwacht. Dat opent de deur voor thuisheld Charles Leclerc die er al het hele weekend goed bij zit en ook McLaren leek rap te zijn. De laatste training werd verreden onder een strakblauwe lucht waarbij de buitentemperatuur 21 graden Celsius was en de baan was opgewarmd naar zo'n 45 graden Celsius.

Openingsfase: Code rood door foutje Bottas

George Russell kwam als eerste de baan op. De Brit klaagde op vrijdag over zijn stuurstang, maar gaf na zijn eerste rondje op zaterdag aan dat het pakket al een heel stuk beter aanvoelde. Ook Norris, Piastri, Ricciardo, Tsunoda en het duo van Aston Martin was op dat moment op de baan terug te vinden, maar een echte rondetijd bleef uit. Na zo'n tien minuten stond Hamilton bovenaan met een 1:14.104, maar het was Valtteri Bottas die de hoofdrol wist te pakken, door zijn Sauber in de muur te sturen uitkomend bocht zestien. De Fin verloor de achterkant van zijn bolide en knalde met zijn rechter voorband tegen de vangrails aan. Het zorgde voor een rode vlag-situatie na zo'n elf minuten in de training.

🔴 RED FLAG 🔴



Bottas has hit the barriers breaking his front right suspension#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/Pc00WMsdJJ — Formula 1 (@F1) May 25, 2024

De marshals hadden de wagen van Bottas snel weggewerkt en met 42 minuten te gaan werd de baan weer vrijgegeven. Het hele veld, op Bottas na, kwam direct de baan op en dat deden zij op de rode sloffen, behalve het team van Aston Martin die kozen namelijk voor geel. Veel coureurs konden niet echt een 'schoon' rondje neerzetten. Zo vergaloppeerde Kevin Magnussen zichzelf, maar kon hij het zelf oplossen en ook Hamilton zat even in de uitloopstrook van bocht één, maar kon uiteindelijk ook zijn weg vervolgen.

Slalommen door het verkeer

Het veld zat met nog 35 minuten te gaan op een kluitje en dat merkte Verstappen ook die bezig was met zijn snelle ronde, maar die moest afbreken vanwege het vele verkeer. Piastri had op dat moment het snelste rondje met een 1:12.684 achter zijn naam staan. Leclerc stond daar iets minder dan vier tienden achter. Ook Magnussen moest slalommen om zijn collega's heen waarbij hij ingaande van de tunnel Pérez moest ontwijken en daarover aangaf dat het toch wel gevaarlijk was. Voor Verstappen ging het al beter dan op vrijdag. Zo was het gemopper niet meer te horen en kon hij de derde tijd rijden, na een half uurtje. Met een 1:12.763 gaf hij zo'n drie tienden toe op de tijd van Leclerc die op dat moment bovenaan stond. Teamgenoot Pérez kon niet aansluiten en bleef met een 1:14.203 op P18 hangen, maar kon op dat moment ook nog niet echt wat ruimte vinden voor een snelle ronde.

Tweede sector Verstappen

De RB20 in de handen van Verstappen ging op zaterdag een heel stuk beter. Toch was vooral de tweede sector de plek waar de Nederlander de meeste tijd verloor. Zo klom Verstappen naar P2 met een paarse eerste sectortijd, maar verloor de drievoudig kampioen bijna twee tienden op de snelste tijd van Leclerc in de tweede sector. "Ik weet waar ik tijd kan winnen, maar het is niet mogelijk. We weten waar het aan ligt", zo vertelde Verstappen aan engineer 'GP' na dat rondje.

Slotfase: kwalificatiesimulatie

Met nog tien minuten te gaan bevestigde Leclerc zijn grootse vorm in Monaco. De Monegask stond met een 1:11.369 bovenaan en het was vooral de tweede sector waarin hij het verschil wist te maken. Aan het einde van de sessie wist Verstappen zichzelf naar de tweede stek te rijden, op slechts twee tienden achterstand. Hamilton had de derde tijd in handen en gaf iets meer dan drie tienden toe op de Monegask.

🏁 END OF FP3 🏁



Here's the top 10 👇

Leclerc

Verstappen

Hamilton

Piastri

Perez

Russell

Sainz

Norris

Tsunoda

Alonso #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/jqJTdBq7fC — Formula 1 (@F1) May 25, 2024

