Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco?

De eerste twee trainingen zitten erop en dat betekent dat het raceweekend in Monaco de volgende fase in gaat. Op zaterdag is het namelijk niet alleen tijd voor de derde en tevens laatste training, maar ook misschien wel de belangrijkste sessie: de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco.

De eerste twee oefensessies verliepen voor de winnaar in Imola, Max Verstappen, niet voortvarend. Zo waren er veel problemen te bespeuren en meer dan een vierde plek tijdens de tijdens de tweede training zat er niet in. Ook teamgenoot Sergio Pérez ging het niet veel beter af. De grote winnaar lijkt Charles Leclerc te worden, die had namelijk wel het tempo te pakken, maar de grote vraag zal zijn of hij dat kan doorzetten in de kwalificatie.

Artikel gaat verder onder video

Tijdschema Grand Prix van Monaco

Vanmiddag om 12:30 uur krijgen de coureurs het laatste oefenuurtje van de Formule 1. Daarin zullen we veel kwalificatiesimulaties gaan zien, want inhalen op zondag, dat is een flinke opgave. De kwalificatie gaat vervolgens om 16:00 uur van start. De Grand Prix van Monaco start zondag om 15:00 uur.

Zaterdag 25 mei

12:30 uur: Derde vrije training

16:00 uur: Kwalificatie

Zondag 26 mei

15:00 uur: Grand Prix van Monaco

