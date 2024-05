Voorafgaand aan het weekend van de F1 Grand Prix van Monaco hebben drie coureurs onderdelen van hun motor vervangen zien worden. Hieronder valt Max Verstappen, die zondag gaat proberen voor de derde keer in vier jaar tijd de historische race te winnen.

De teams zijn niet erg druk geweest met het vervangen van motoronderdelen of de versnellingsbak voor het weekend in Monaco. Bij Red Bull hebben ze besloten de Energy Store van Verstappen te vervangen, iets wat voor het eerst in 2024 is gebeurd. De Nederlander zit nu wel op de limiet van twee Energy Stores tijdens een seizoen. Bij de volgende wissel volgt er een gridstraf. De Nederlander zit sinds het weekend in Imola ook bij de Control Electronics al op het maximum van twee, waardoor Red Bull ook daar op moet passen.

Haas grijpt bij allebei de coureurs in

De twee andere coureurs die motoronderdelen vervangen zagen worden voor het weekend in Monaco, waren Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg van Haas. Ook bij hun werd de Energy Store voor het eerst in 2024 vervangen, met daarnaast ook de Control Electronics die verwisseld zijn. Voor de twee coureurs betekent dit dat ze, net zoals Verstappen, nu op de limiet zitten bij deze onderdelen. De volgende keer dat hun Energy Store of Control Electronics vervangen moeten worden, volgt er een gridstraf. Er werden voor het weekend in Monaco geen versnellingsbakken verwisseld.

