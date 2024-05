Max Verstappen won afgelopen weekend de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna, maar was wederom niet de snelste als we kijken naar wie er tijdens de race gemiddeld het snelst was. Er lijkt definitief een duel te zijn tussen Red Bull Racing, McLaren en Ferrari.

Verstappen won de race in Imola en reed gedurende de race los van de rest van het veld, maar stortte tijdens de laatste fase van de race in. De Nederlander kon Lando Norris nog van zich afhouden, maar de drievoudig wereldkampioen was niet de coureur met de snelste race pace in Imola. Dat was Norris, die 0.02 seconden gemiddeld sneller was dan Verstappen en 0.10 seconden sneller was dan Charles Leclerc. Ongelooflijk kleine verschillen dus in vergelijking met begin dit jaar, toen Verstappen vaak 0.4 seconden of meer gemiddeld sneller was dan de rest. Dit keer was er ook geen excuus te vinden, daar waar dit tijdens de voorgaande keren dankzij schade aan de vloer wel het geval was.

Ook Oscar Piastri (0.21 seconden), George Russell (0.26 seconden) en Carlos Sainz (0.34 seconden) zaten gemiddeld niet ver van Norris. Lewis Hamilton (0.45 seconden) sluit de kopgroep van zeven coureurs af, een groep waar Sergio Pérez niet bij blijkt te zitten. De Mexicaan was de op zeven na snelste en was 0.72 seconden gemiddeld langzamer dan Norris. Aston Martin kon het tempo helemaal niet bijhouden in Imola en was 1.20 seconden (Lance Stroll) en 1.32 seconden (Fernando Alonso) gemiddeld langzamer dan Norris afgelopen zondag.

De rest van de F1-grid in Imola

Op de elfde plaats vinden we Yuki Tsunoda, die met 1.53 seconden gemiddeld langzamer dan Norris de 'best of the rest' bleek te zijn. Dit is niet voor het eerst dit seizoen. Pierre Gasly (1.58 seconden), Kevin Magnussen (1.62 seconden), Daniel Ricciardo (1.66 seconden), Nico Hülkenberg (1.71 seconden), Zhou Guanyu (1.90 seconden), Esteban Ocon (1.90 seconden), Logan Sargeant (1.93 seconden) en Valtteri Bottas (1.97 seconden) maken de lijst af. Vooral een pijnlijk weekend voor Kick Sauber, dat totaal geen tempo kon vinden in Imola.

RACE PACE (faster 1-stopper per team)



Gap

🟠McL/NOR: FASTEST

🟡RedBull/VER: +0.02s

🔴Ferrari/LEC: +0.10s

🟢Merc/HAM: +0.45s



3 drivers within 0.1s/lap, and VER had no floor damage this time!



Teammate gap:

SAI: +0.24s

PER: +0.7s🚨



Aston went back to their late 2022 form...#F1… pic.twitter.com/OnqspxV6cS — Formula Data Analysis (@FDataAnalysis) May 19, 2024

