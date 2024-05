Er is geen tijd voor rust voor de F1-coureurs, want nadat er afgelopen weekend in Imola werd gereden - staat dit weekend de F1 Grand Prix van Monaco op het programma. Gaat er rondom het weekend van de historische race ook nog een rol weggelegd zijn voor het weer?

In Imola liepen de coureurs, teams en fans de regen mis. Daar zal niemand al te veel problemen mee hebben gehad, gezien hoe het weekend vorig jaar niet door bleek te gaan vanwege de hevige regenval. Verstappen pakte pole en won de race, maar moest zich hier in de laatste paar rondjes nog wel even voor inspannen. Het was zijn tweede zege van het weekend, nadat hij eerder de virtuele 24 uur op de Nürburgring had gewonnen.

Weerbericht GP Monaco

Qua weer wordt komend weekend de slechtste dag qua weer in Monaco de donderdag, de dag waarop de coureurs hun persconferenties doen en interviews geven. De kans op regen is dan 65%. Voor de rest van het weekend? Op vrijdag en zondag is er maar 3% en 2%, waardoor de twee trainingen en de Grand Prix waarschijnlijk droog gaan verreden worden. Het wordt dan 22 graden Celsius met een mix van zon en bewolking. Op zaterdag is er 41% kans op regen, waardoor er een mogelijk is op een natte derde vrije training of kwalificatie.

Er is komend weekend in Monaco elke dag wel wat kans op regen, maar voor het merendeel lijkt het voor nu droog te gaan blijven #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/nZ7lzV8l3P — GPFans NL (@GPFansNL) May 21, 2024

