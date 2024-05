Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna?

De zaterdag in Imola is aangebroken en dat betekent dat de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna op het programma staat. Toch hebben de coureurs ook nog één uur oefentijd, want ook de derde en tevens laatste vrije training staat op het programma.

De Tifosi is in groten getale afgereisd naar Imola om de Grand Prix van Emilia-Romagna van dicht bij mee te maken. Daarin worden de fans niet teleurgesteld, want Charles Leclerc heeft de eerste twee training als snelste weten af te sluiten. McLaren zat er ook goed bij en zelfs Mercedes kon zichzelf terugvinden in de top drie. Voor Red Bull Racing was het een mindere dag. Zo was Max Verstappen nog duidelijk zoekende en was de balans niet optimaal. De Nederlander liet een P5 en een P7 noteren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Waché erkent problemen bij Verstappen: "Geen normale vrijdag voor hem"

Grand Prix van Emilia-Romagna

Vanmiddag om 12:30 uur is het tijd voor de laatste oefensessie voor de coureurs en de teams in Imola. Om 16:00 uur zal er dan worden gekwalificeerd voor de Grand Prix van Emilia-Romagna die zondag om 15:00 uur van start zal gaan.

Overzicht tijdschema

Zaterdag 18 mei

12:30 uur: Derde vrije training

16:00 uur: Kwalificatie

Zondag 19 mei

15:00 uur: Grand Prix van Emilia-Romagna

