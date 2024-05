Hoe laat begint het raceweekend in Emilia-Romagna?

Het F1-raceweekend in Emilia-Romagna gaat bijna van start op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari in Imola. Het zal de eerste wedstrijd van het seizoen zijn in Europa.

Het Italiaanse circuit, gelegen tussen de Adriatische kust en Bologna, heeft al een boel races van de koningsklasse mogen organiseren. Het was in 1980 de gastheer van de Italiaanse Grand Prix vanwege verbouwingen op Monza, en het was zo'n populair evenement dat het van 1981 tot en met 2006 het thuis werd van de Grand Prix van San Marino. In 2020 keerde Imola terug op de kalender vanwege de coronapandemie, aangezien de Formule 1 probeerde zoveel mogelijk races goed te maken zonder de hele wereld te moeten afreizen. Het was de bedoeling dat het maar eenmalig zou zijn, maar Imola bleef nog op de kalender als de vervanger van China en sleepte een contract voor tot en met 2025 binnen. Helaas ging de Grand Prix van Emilia-Romagna vorig jaar niet door vanwege dodelijke overstromingen.

Grand Prix van Emilia-Romagna

Omdat we eindelijk in Europa zijn aangekomen en het F1-circus niet langer in Azië, Oceanië of Noord-Amerika is, hoeven we niet meer vroeg op te staan of juist laat op te blijven. Alle sessies zijn voor de Nederlandse autosportfans gewoon overdag te zien. Zo wordt de eerste vrije training vrijdagmiddag om 13:30 uur verreden. De tweede training kan voor de vroege avondeters met het bord op schoot worden bekeken om 17:00 uur. Zaterdag om 12:30 uur begint de laatste vrije training en om 16:00 uur maakt het veld zich op voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna. De race, die zal om 15:00 uur worden afgetrapt op zondag.

Overzicht tijdschema

Vrijdag 17 mei

13:30 uur: Eerste vrije training

17:00 uur: Tweede vrije training

Zaterdag 18 mei

12:30 uur: Derde vrije training

16:00 uur: Kwalificatie

Zondag 19 mei

15:00 uur: Grand Prix van Emilia-Romagna

