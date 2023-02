Vincent Bruins

Guenter Steiner blikt in de documentaire Drive To Survive terug op de stressvolle winter die hij vorig jaar meemaakte. Slechts een aantal weken voor het begin van het seizoen van 2022 begon de Russische inval in Oekraïne. Het contract van Nikita Mazepin werd direct beëindigd zonder dat het Haas Formule 1-team nog een vervanger had.

De teambaas koos ervoor om Kevin Magnussen, die hij na 2020 nog had ontslagen, nogmaals een kans te geven. Dat bleek een goede zet, want in de seizoensopener in Bahrein scoorde de Deen meteen een top vijf-resultaat. Hij werd uiteindelijk dertiende in het kampioenschap met 25 punten achter zijn naam.

Klaar met de Russen

"De situatie is dat hij een Rus is. Hij is nevenschade," reageerde Steiner in februari van vorig jaar op de vraag hoe het zat met de toekomst van Mazepin. Na dat interview met Sky Sports konden de microfoons van Netflix nog oppakken dat hij "hier niet op zit te wachten. Ik ben klaar met die Russen, totdat ik deze planeet verlaat." Het contract met Mazepin werd direct beëindigd, toen de Russische inval in Oekraïne vorig jaar begon. Haas had nog geen weken de tijd om een vervanger te vinden. "Er zijn nu niet veel coureurs beschikbaar," vertelde Steiner toen. "De lijst wordt steeds korter. Het is een grote verantwoordelijkheid, want het bepaalt de richting van het team."

Lesje geleerd over deuren

Haas koos dus uiteindelijk om Magnussen terug te halen naar de koningsklasse. "Ik zag dat Mazepin zijn stoeltje was kwijtgeraakt, maar ik had niet verwacht dat ik terug zou komen," legde de Deen uit. "Ik achtte de kans nihil. Het was dus een grote verrassing toen Guenther belde en ik greep meteen die kans aan." Steiner zag het als een mooie uitdaging: "Een ontslagen coureur terughalen is riskant, maar als je geen risico's neemt, is het ook niet leuk. Ik hoef in ieder geval geen gesprek met Kevin meer te voeren over deuren. Hij heeft daar zijn lesje wel over geleerd."

