Fernando Alonso heeft de FIA ervan beticht dat nationaliteit een rol speelt bij het uitdelen van straffen aan coureurs. De tweevoudig wereldkampioen wil daarom in gesprek met FIA-president Mohammed Ben Sulayem.

Fernando Alonso is opnieuw bezig aan een goed seizoen in de Formule 1, maar qua straffen is het niet het jaar van de Spanjaard. De 42-jarige routinier is al meerdere keren op de bon gegaan, en is het ook al meerdere keren niet eens geweest met de beslissingen van de stewards. Zo kreeg hij tijdens de sprintrace in China een tijdstraf van tien seconden en drie strafpunten op zijn superlicentie, na een incident met Carlos Sainz. Het team van Aston Martin diende een protest in tegen de straf, maar deze is inmiddels afgewezen door de FIA.

Uitblijven straf Hamilton

Tijdens de sprintrace in Miami was Alonso zelf slachtoffer van een incident, nadat Lewis Hamilton te laat remde voor de eerste bocht. De zevenvoudig wereldkampioen dook erg laat in een gat aan de binnenkant, waarna Alonso, Lance Stroll en Lando Norris contact met elkaar maakten. Voor Alonso en Norris betekende het tevens het einde van de race. Alonso liet geïrriteerd optekenen dat Hamilton waarschijnlijk geen straf zou krijgen "omdat hij geen Spanjaard is". De FIA besloot de Mercedes-coureur uiteindelijk niet te bestraffen, "omdat er in de eerste ronde van een race altijd wat meer speelruimte wordt gegeven."

Alonso beticht FIA van discriminatie

En dat valt slecht bij Alonso: "Ik heb het idee dat nationaliteit een rol speelt bij de beslissingen die worden genomen", zo laat hij optekenen tegenover de aanwezige media. "Ik wil in gesprek met Mohammed [FIA-president Mohammed Ben Sulayem] om zeker te weten dat er niets mankeert aan mijn nationaliteit en om de toekomst veilig te stellen voor coureurs uit Spanje. Ze moeten worden beschermd." Op social media zijn inmiddels beelden opgedoken waarop is te zien dat Alonso Ben Sulayem inmiddels heeft gelokaliseerd.

Fernando Alonso has rapidly followed through with his intention to speak to FIA president Mohammed Ben Sulayem. He made clear earlier his concerns that driver nationality may be influencing penalties. Just emerged from FIA hospitality accompanied by team boss Mike Krack. pic.twitter.com/rUMopSZdzM — Scott Mitchell-Malm (@SMitchellF1) May 4, 2024

