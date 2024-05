Alhoewel de FIA niet onder de indruk is van het rijgedrag van Kevin Magnussen tijdens de sprintrace in Miami, ontloopt de Haas-coureur een straf voor vermeend "onsportief gedrag." Wel gaat het motorsportorgaan kijken of het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld als een rijder meerdere overtredingen kort achter elkaar begaat, in de toekomst moet worden verhoogd.

De sprintrace voorafgaand aan de Grand Prix van Miami telde slechts negentien ronden, maar dat was voor Kevin Magnussen genoeg om in totaal tegen een tijdstraf van 35 seconden en drie strafpunten op zijn superlicentie aan te lopen. De Haas-coureur sneed in gevecht met Lewis Hamilton onder andere een chicane af, en dwong de Mercedes-coureur twee keer naast de baan, in een poging een gat te creëren voor teammaat Nico Hülkenberg, zodat de Duitser - rijdend op P8 - het laatste te verdienen punt voor het team binnen kon slepen. Het totaal aantal strafpunten van Magnussen komt hiermee op acht, waardoor de Deen op moet gaan passen voor een schorsing.

Vermeend onsportief gedrag Magnussen

Na afloop van de sprintrace moest Magnussen zich melden bij de stewards, omdat er werd gekeken of hij zich schuldig had gemaakt aan "onsportief gedrag", een vergrijp waar zware straffen op staan in de Formule 1. De stewards hebben na een lange meeting echter besloten dat er geen verdere actie nodig is. Het document van de FIA leest: "De stewards zijn op de hoogte van het interview dat de coureur van de auto met startnummer 20 gaf direct na de sessie, waar hij onder andere zei: 'Ik gebruikte deze stomme tactieken, wat ik niet leuk vind om te doen. Maar ik deed mijn taak als teamspeler. Nico scoorde punten vandaag, omdat ik het gat voor hem creëerde.' Tijdens de hoorzitting bevestigde de coureur dat deze uitspraken correct waren."

Kijken naar verandering

De stewards leggen uit dat de standaarden voor het vaststellen van onsportief gedrag ontzettend hoog moeten liggen, en dat het bewijs voor het vaststellen van onsportief gedrag duidelijk moet zijn, omdat het een serieuze zaak is om iemand schuldig te bevinden aan onsportief gedrag: "Ondanks dat we het niet eens zijn met de manier waarom auto 20 reed vandaag - met name de verschillende overtredingen waarbij hij de baan verliet - denken we niet dat deze acties het niveau van onsportief gedrag behaalden." Wel gaat de FIA kijken of in de toekomst het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld als iemand meerdere overtredingen begaat moet worden verhoogd, om "scenario's zoals die van vandaag te ontmoedigen."

