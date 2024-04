Lance Stroll en Daniel Ricciardo stonden vanwege hun incident tijdens de F1 Grand Prix van China in de spotlights. Stroll is van mening dat hij niet veel aan het incident kon doen en de straf onterecht was. De Canadees legt uit waarom. En Max Verstappen, die afgelopen weekend de F1 Grand Prix van China won en ook de sprintrace op zijn naam schreef, blijft voorstander van het klassieke weekend zonder sprintrace en hoopt dat F1 niet meer dan zes sprintraces toe gaat voegen aan de kalender. Daarnaast slaat hij alarm over het aantal races in een seizoen.

