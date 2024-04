Sergio Pérez loopt na dit seizoen uit zijn Red Bull Racing-contract en de toekomst van de Mexicaan is dus voorlopig hoogst onzeker. De eerste paar races weet hij echter een prima indruk achter te laten in zijn jacht op een contractverlenging en dat is ook door Christian Horner gesignaleerd.

Het stoeltje bij Red Bull naast Verstappen is één van de meest gewilde plekken op de grid en Pérez moet aan de bak om zijn positie te behouden. De routinier weet dat hij een contract heeft dat na dit seizoen afloopt en dus is er werk aan de winkel met alle verschillende coureurs die hem in de nek hijgen. Zelf lijkt hij ervan overtuigd te zijn spoedig een nieuwe krabbel te kunnen zetten in Milton Keynes: "Ja! We zijn nu al een paar jaar samen als team en ik denk dat het een snel en kort gesprek zal zijn om te weten welke kant we opgaan. Ik denk dat we allemaal op deze manier willen doorgaan", zo zei hij aan het begin van het weekend.

Voorlopig nog geen witte rook

Horner kreeg in China op de persconferentie voor de teambazen de vraag hoe dichtbij Red Bull is bij het afronden van de line-up voor 2025: "Niet heel dichtbij, ben ik bang", zo klinkt het. "Het is ongelofelijk dat we in race vijf zitten en er al zoveel wordt gepraat over de coureurs voor volgend jaar. Nu hebben we we een situatie waarin we ontzettend blij zijn met onze twee rijders, maar we hoeven nog geen beslissing te maken over onze line-up tot veel later in het jaar. Max heeft natuurlijk een lang contract, terwijl Checo uit zijn contract loopt. Hij rijdt dit seizoen wel op een enorm goed niveau", vertelt de Brit.

Aflopend contract als motivatie?

De teambaas van Red Bull krijgt vervolgens de vraag waarom hij denkt dat Pérez dat stapje extra heeft gevonden: "Waarschijnlijk omdat zijn contract afloopt!", grapt de voorman. "Nee, hij heeft heel hard gewerkt tijdens de wintermaanden. Hij is wellicht met een kleine verandering in zijn benadering van een raceweekend het seizoen in gegaan. Hij zit er voorlopig elke keer heel goed bij in de eerste vier races. Vooral op een circuit als Suzuka, waar hij het vorig jaar zo lastig had. Dit seizoen was hij daar zeer competitief", besluit Horner.

