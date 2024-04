Na een zinderende en spectaculaire sprintkwalificatie is het Lando Norris die opeens - letterlijk en figuurlijk - boven kwam drijven op het zeiknatte Shanghai International Circuit. Na afloop van de razend spannende sessies reageert hij op zijn pole position.

De sprintkwalificatie voor de Grand Prix van China was voorafgaand aan de sessie natuurlijk al een redelijk groot vraagteken wegens het gebrek aan kilometers voor de teams. Het is voor het eerst sinds vijf jaar dat we weer in Shanghai zijn en dus wist men voor het ingaan van de sprintkwalificatie amper waar de teams stonden. Daar bovenop ging het ook nog eens los vanuit boven. In de derde sessie kwam het met bakken uit de hemel en waren de omstandigheden op het spekgladde circuit uiterst verraderlijk.

Norris werd nerveus

Het werd dan ook een chaotische sessie, waarin Norris het hoofd het koelst wist te houden. Zijn tijd werd in eerste instantie afgepakt door de wedstrijdleiding, maar bij het vallen van de vlag werd dit weer teruggedraaid en was het niet Lewis Hamilton, maar Norris op de pole. Hij reageert: "Het was en wilde sessie. Ik ben extreem blij en wil het team enorm bedanken. Het was heel tricky, dat weet je altijd als het gaat regenen. We hadden met droog weer al een goede pace. Ik werd wel een beetje nerveus. Ik was snel, maar de eerste twee rondjes waren niet goed."

Alles of niks

De Britse coureur vervolgt: "Helaas was het niet de echte kwalificatie, maar dit is ook mooi. Je hebt maar drie ronden. Het was alles of niks in de laatste ronde. Het werd natter en natter en ik werd een beetje nerveus", geeft hij nogmaals toe. "Ik maakte een paar foutjes en had last van aquaplaning. Het is een mooie verrassing en we hebben een goede positie voor morgen." Wat betreft zaterdag is het nog koffiedik kijken, meent Norris: "Ik heb nog geen idee. Morgen is er ook kans op regen en de race is sowieso anders dan de kwalificatie. Onze snelheid met droge omstandigheden is goed. De auto gaat goed en ik ben tevreden."

